  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 178 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 178 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$1,878
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28349
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se luksuzno opremljen četvorosoban stan u City Kvartu.Stan je ukupne kvadrature 178m2 i jedini je stan na poslednjem spratu.Posjeduje dva garazna mjesta kao i parking pod rampom.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$107,972
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Czarnogóra
od
$140,833
Apartamentowiec Тиват
Tivat, Czarnogóra
od
$146,926
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 178 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,878
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Izdaje se komforan opremljena jednosoban stan ukupne kvadrature 43m2. Stan se nalazi na drugom spratu zgrade iza City Kvarta u blizini kafica Buka! Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dobrota, Czarnogóra
od
$305,139
Na prodaju luksuzno opremljen dvosoban stan u Kotoru sa panoramskim pogledom na more!Stan je ukupne kvadrsture 74m2 i posjeduje dvije spavace sobe i dva kupatila!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Becici, Czarnogóra
od
$261,872
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 69–116 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy nowoczesny kompleks mieszkalny w Becici - idealne miejsce dla tych, którzy chcą żyć blisko morza i cieszyć się pięknym widokiem na morze. Odległość od piaszczystej plaży wynosi tylko 150 metrów.Kompleks posiada 10 pięter z 8 apartamentami na piętrze z widokiem na morze i góry. Lokalizac…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
69.0
379,076
Mieszkanie 2 pokoi
116.0
607,931
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje