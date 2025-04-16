  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$763
;
7
Zostawić wniosek
ID: 28352
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se moderno opremljen jednosoban stan u novoizgradjenoj zgradi kod Super Volija u City Kvartu.Stan je ukupne kvadrature 47m2!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$472,378
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$248,806
Dzielnica mieszkaniowa Centar, Dvosoban stan, Izdavanje
Podgorica, Czarnogóra
od
$822
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$166,653
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$205,382
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy (low-rise residential building) in Komoševina Budva
Zespół mieszkaniowy (low-rise residential building) in Komoševina Budva
Zespół mieszkaniowy (low-rise residential building) in Komoševina Budva
Zespół mieszkaniowy (low-rise residential building) in Komoševina Budva
Zespół mieszkaniowy (low-rise residential building) in Komoševina Budva
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy (low-rise residential building) in Komoševina Budva
Zespół mieszkaniowy (low-rise residential building) in Komoševina Budva
Budva, Czarnogóra
od
$264,228
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 50–73 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Niski wzrost budynku mieszkalnego w otoczonym kompleksem w Komoševina Budva.Nowoczesny budynek o niskim wzniesieniu w pobliżu morza.Ten budynek mieszkalny jest mały rozwój z zaledwie 12 apartamentów, położony w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Budva - Komoševina, zaledwie 5 minut s…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
50.0
264,063
Mieszkanie 2 pokoi
73.0
368,397
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$264,063
Konforan dvosoban stan na prodaju – Preko Morače U ponudi imamo savršeno uređen dvosoban stan od 85m2 u jednoj od najpoželjnijih lokacija u Podgorici – Preko Morače.Idealne je strukture sa dva kupatila, dvije spavace sobe i dvije terase!Stan posjeduje podrum od 5m2 koji je idealan dodatak uz…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 62 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 62 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 62 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$134,848
Prodaje se dvosoban stan od 62m² u Zagoriču, kod šina. Stan se nalazi u objektu D1, na visokom prizemlju u modernoj novoj zgradi.Lokacija: Zagorič, PodgoricaPovršina: 62m²Broj kupatila: 2Balkon: daSprat: visoko prizemljeTip zgrade: Moderna nova zgradaOpremljenost: da, luksuzno opremljenCijen…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje