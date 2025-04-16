  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica

Dalmatinska, Czarnogóra
od
$140,833
6
ID: 28159
Data aktualizacji: 1.10.2025

Prodaje se jednosoban stan – Dalmatinska ulica   📍 Lokacija: Dalmatinska ulica 🏠 Površina: 40 m² 🚗 Privatno parking mjesto uključeno 🏢 Stan se nalazi u prizemlju zgrade   ✨ Cijena: 120.000 €   Idealna prilika za život ili investiciju!

Dalmatinska, Czarnogóra
