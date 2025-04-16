  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$587
ID: 28253
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  Kraj
    Czarnogóra
  Okolica
    Podgorica Capital City
  Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se jednosoban stan površine 43 m² na Zabjelu, smješten na četvrtom spratu stambene zgrade. Stan je funkcionalnog rasporeda, kompletno opremljen i spreman za useljenje. Uz stan dolazi i obezbijeđeno parking mjesto. Mjesečna renta iznosi 500 €. Lokacija je mirna i dobro povezana, sa svim neophodnim sadržajima u blizini.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
