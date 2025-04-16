  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$411
;
7
ID: 28445
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  Kraj
    Czarnogóra
  Okolica
    Podgorica Capital City
  Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se namješten jednosoban stan, površine 55m2, u polusuterenu privatne kuće, u Momišićima. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i ostava. Kuća se nalazi u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke, u blizini svih sadržaja neophodnih za svakodnevni život. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

Podobne kompleksy
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Denovici, Czarnogóra
od
$2,63M
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Zespół mieszkaniowy Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Denovici, Czarnogóra
od
$524,055
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$103,278
