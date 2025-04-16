Dzielnica mieszkaniowa Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,056
;
9
ID: 28191
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se jednosoban stan površine 52 m² u zgradi Oaza, smješten na drugom spratu. Stan je moderno namješten, opremljen podnim grijanjem i odmah useljiv. Nalazi se na atraktivnoj lokaciji sa svim sadržajima u blizini. Mjesečna kirija iznosi 900 €.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

