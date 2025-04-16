Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Czarnogóra
$645
6
ID: 28289
Data aktualizacji: 1.10.2025

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

Izdaje se namjesten jednosoban sta, povrine 55m2, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, u neposrednoj blizini hotela "Nikic".Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.U blizini se nalazi veliki javni parking.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Podgorica, Czarnogóra
