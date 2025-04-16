Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Budva, Dvosoban stan

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Prodaja – Namješten dvosoban stan 67m², Budva (Dubovica)
📍 Lokacija: Dubovica, u blizini Mega Mall-a, Budva
🏢 Zgrada sa dva lifta, stan na 3. spratu
Detalji stana:
Površina: 67 m²
Struktura: dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, 2 spavaće sobe, 2 kupatila, 2 terase
Stan je namješten i odmah useljiv
Lokalizacja na mapie
Budva, Czarnogóra
