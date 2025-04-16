  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Budva, Dvosoban stan

Budva, Czarnogóra
od
$194,819
;
5
ID: 28143
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Miasto
    Budva

O kompleksie

Prodaja – Namješten dvosoban stan 67m², Budva (Dubovica)   📍 Lokacija: Dubovica, u blizini Mega Mall-a, Budva 🏢 Zgrada sa dva lifta, stan na 3. spratu Detalji stana: Površina: 67 m² Struktura: dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, 2 spavaće sobe, 2 kupatila, 2 terase Stan je namješten i odmah useljiv  

Lokalizacja na mapie

Budva, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

