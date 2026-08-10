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Mieszkania na sprzedaż w Ventimiglia, Włochy

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3 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Ventimiglia, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Ventimiglia, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 90 m²
KK- VENT - 001. Mieszkanie nad morzem w Ventimiglia z widokiem na morzeMieszkanie nad morzem…
$586,100
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Ventimiglia, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Ventimiglia, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Piętro 6
Na pierwszej linii brzegowej z widokiem na morze znajduje się ekskluzywny apartament o powie…
$1,94M
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Mieszkanie 3 pokoi w Ventimiglia, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Ventimiglia, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
KK- IV771. Apartament w prestiżowym kompleksie mieszkalnymW prestiżowym kompleksie mieszkaln…
$761,930
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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