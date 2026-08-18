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Mieszkania na sprzedaż w Lonato del Garda, Włochy

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9 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
GH- DV5967. Apartament z trzema sypialniami dwa kroki od promenadyPołożony w prestiżowej lok…
$583,755
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Mieszkanie 3 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Lonato del Garda W cichej wiosce na obrzeżach miasta znajduje się nowy kompleks mieszkalny z…
$306,561
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Mieszkanie 4 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Lonato del Garda w okolicy przylegającej do centrum oferujemy apartamenty o nadchodzącej bud…
$383,201
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Mieszkanie 3 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
In a building of only 4 units, forthcoming construction, in residential area surrounded by g…
$303,276
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Mieszkanie 3 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 122 m²
In a building of only 4 units, forthcoming construction, in residential area surrounded by g…
$278,095
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Mieszkanie 3 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Surrounded by nature with an open view and set in a beautiful Borgo and rural context, locat…
$315,320
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
In a building of only 4 units, forthcoming construction, in residential area surrounded by g…
$185,032
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Mieszkanie 4 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
In a building of only 4 units, forthcoming construction, in residential area surrounded by g…
$326,269
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Mieszkanie 4 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 194 m²
In a building of only 4 units, forthcoming construction, in residential area surrounded by g…
$371,158
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