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Mieszkania na sprzedaż w Sardynia, Włochy

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Alghero
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19 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Nebida, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Nebida, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 2/4
Nowe przytulne apartamenty w stylu sardyńskim, zamężna sypialnia z widokiem na morze, sypial…
$330,806
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Mieszkanie 3 pokoi w Porto Cervo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 111 m²
OC-130319. Mieszkanie w Porto Cervo. SardyniaOferujemy niesamowity apartament z trzema sypia…
$761,930
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie w Cannigione, Włochy
Mieszkanie
Cannigione, Włochy
Powierzchnia 60 m²
IS- 190717. Apartamenty w nowym kompleksie mieszkalnym. Cannigione - SardyniaMożesz odpocząć…
$246,162
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 2 pokoi w Sardynia, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Sardynia, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3
Odkryj ten wspaniały apartament położony w jednym z najbardziej popularnych obszarów Alghero…
$336,954
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Penthouse 4 pokoi w Porto Cervo, Włochy
Penthouse 4 pokoi
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
In the luxuriant and characteristic Porto cervo we propose a beautiful four-roomed flat with…
$1,53M
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Mieszkanie 2 pokoi w Porto Cervo, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
In the luxuriant and characteristic Piazza del Principe we propose a splendid flat composed …
$755,454
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Alghero, Włochy
Mieszkanie 1 pokój
Alghero, Włochy
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Na sprzedaż apartamenty z przestronnymi tarasami panoramicznymi od dewelopera.Ponadto, na pa…
$290,478
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Mieszkanie 2 pokoi w Sardynia, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Sardynia, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 1
ekskluzywny apartament na sprzedaż, dwa kroki od morza!Odkryj komfort i piękno tego wspaniał…
$639,051
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Mieszkanie 6 pokojów w Sassari, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
In a residential context and close to the two beaches of Cala del Faro and a few minutes by …
$974,426
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Mieszkanie 5 pokojów w Porto Cervo, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Overlooking the harbour of Porto Cervo, a bright three-room flat on the first floor with a b…
$711,660
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Mieszkanie 2 pokoi w Sardynia, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Sardynia, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 155 m²
Piętro 3
Przestronny apartament o powierzchni 155 m2 na sprzedaż, z dwoma dużymi oknami z widokiem na…
$1,51M
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Mieszkanie 11 pokojów w Sassari, Włochy
Mieszkanie 11 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 11
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 200 m²
Near a most beautiful beaches of Sardinia, we offer a nice duplex to sell. The property is l…
$2,74M
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Mieszkanie 3 pokoi w Sardynia, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Sardynia, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 4
Wyobraź sobie: budzisz się do dźwięku fal, a z okien przestronnego salonu otwiera zapierając…
$1,51M
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Mieszkanie 2 pokoi w Nebida, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Nebida, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/4
New cozy apartment in the Sardinian style, bedroom, living room with two sofa – beds with an…
$160,158
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Mieszkanie 4 pokoi w Porto Cervo, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
We offer a nice flat consisting of 2 bedrooms and a magnificent terrace overlooking the sea.…
$1,04M
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Mieszkanie 1 pokój w Alghero, Włochy
Mieszkanie 1 pokój
Alghero, Włochy
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 1
Odkryj to urocze studio położone w samym sercu historycznej dzielnicy Alghero, idealne dla t…
$156,858
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Penthouse w Alghero, Włochy
Penthouse
Alghero, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Ten ekskluzywny penthouse jest wyjątkową okazją dla tych, którzy szukają elegancji, komfortu…
$1,10M
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Mieszkanie 2 pokoi w Sardynia, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Sardynia, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 1
Apartament w Alghero, Sardynia. Niedawno odnowiony - unikalna oferta!Odkryj ten uroczy 98 m2…
$261,430
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Mieszkanie 2 pokoi w Sassari, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Sassari, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Located in a residential context and close to the two beaches of Cala del Faro and a few min…
$350,356
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Typy nieruchomości w Sardynia.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Sardynia, Włochy

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