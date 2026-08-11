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Mieszkania na sprzedaż w Lacjum, Włochy

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Rzym
50
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53 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Viterbo, Włochy
Premium Premium
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Viterbo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Piętro 2/3
$313,976
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Mieszkanie 4 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
120617-1. Przestronne mieszkanie w Rzymie. WłochyNa sprzedaż jest przestronny apartament o p…
$1,41M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 5 pokojów w Rzym, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
AG-260716. Пентхаус в центре РимаПентхаус в центре Рима, расположен в районе Прати, общей пл…
$3,11M
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Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
AG-220916-17. Апартаменты аттико ( продажа ) » Рим » ИталияРайон Pinciano, рядом с виллой Бо…
$3,40M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 150 m²
IT- 240519-1. Mieszkanie we Włoszech. RzymRzym, w pobliżu metra "LODI" na sprzedaż mieszkani…
$679,876
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 5 pokojów w Rzym, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
AG- 220916- 10. Apartamenty w centrum RzymuPenthouse w centrum Rzymu, położony w obszarze Pr…
$3,11M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 270 m²
AG- 260716-2. Apartament w prestiżowej okolicy historycznego centrum RzymuApartament w prest…
$5,86M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 6 pokojów w Rzym, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 205 m²
AG-220916-11. Пентхаус в древнем дворце конца 1700-х годовПентхаус около 205 кв.м. на 2-х ур…
$3,28M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
AG- 260716- 5. Penthouse w zabytkowym centrum RzymuPenthouse w Rzymie składa się z przestron…
$2,87M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
AG-220916-3. Экстраординарный-террасный пентхаус с панорамным видомВ престижном здании с кон…
$1,99M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 5 pokojów w Rzym, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
AG-220916-4. Пентхаус в центре РимаПентхаус в центре Рима, расположен в районе Прати, общей …
$3,11M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
AG- 220916 - 28. Penthouse w Rzymie, obok Via Veneto i Villa BorghesePenthouse w Rzymie na V…
$6,21M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
AG- 220916 - 16. Penthouse na sprzedaż w zabytkowym centrum RzymuPenthouse na sprzedaż w his…
$2,70M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 5 pokojów w Rzym, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
AG- 220916- 12. Penthouse w centrum Rzymu, położony w dzielnicy PratiPenthouse w centrum Rzy…
$3,11M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie w Poggio Mirteto, Włochy
Mieszkanie
Poggio Mirteto, Włochy
La Sabina jest jednym z najbardziej autentycznych ziem w środkowych Włoszech: krajobraz hist…
$145,618
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie 5 pokojów w Rzym, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 125 m²
IT- 240519-3. Apartament w centrum RzymuW centrum Rzymu, w pobliżu parku Carlo Felice (Via C…
$703,320
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie w Rzym, Włochy
Mieszkanie
Rzym, Włochy
Powierzchnia 240 m²
AG- 220916- 21. Apartamenty w Rzymie "(sprzedaż)" WłochyWspaniały dwupoziomowy apartament at…
$2,45M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 270 m²
AG-220916-5. Пентхаус ( атик ) общей площадью 270 кв.мВ одном из престижном районе историчес…
$5,86M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
AG- 041010-1. Wspaniały apartament "Włochy" RzymNiedaleko od placu Barberini, w prestiżowym …
$3,46M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 6 pokojów w Rzym, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 750 m²
AG- 220916- 8. Ekspozycyjny apartament o powierzchni 750 m2Historyczne centrum, w odległości…
$12,89M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
IT-111021-1. Квартира на площади Виктора Эммануила II ( Рим )Квартира в центре Piazza Vittor…
$398,548
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie w Rzym, Włochy
Mieszkanie
Rzym, Włochy
Powierzchnia 200 m²
AG- 260716- 6. Apartament w centrum Rzymu. WłochyApartament znajduje się w prestiżowej okoli…
$2,11M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie w Rzym, Włochy
Mieszkanie
Rzym, Włochy
Powierzchnia 200 m²
AG- 220916. Apartament w centrum RzymuPołożony w prestiżowej okolicy, obok słynnego budynku …
$2,11M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 450 m²
AG-220916-20. Великолепная квартира, общей площадью 450 кв.мВеликолепная квартира, общей пло…
$4,57M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 5 pokojów w Rzym, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
AG- 220916- 9. Apartamenty (sprzedaż) "Włochy" Rzym Apartamenty na sprzedaż o łącznej powier…
$4,69M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
AG- 220916-2. Apartamenty w Rzymie. WłochyApartament w Rzymie składa się z dużego korytarza,…
$2,70M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 5 pokojów w Rzym, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 130 m²
IT-111021. Большая квартира 130м2 в РимеБольшая квартира 130 кв.м. на 4 этаже. Состоит: прих…
$410,270
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 2 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 80 m²
AG-220916-26. Квартира атико 80кв.м. с террасой 70кв.мКвартира attico 80 кв. м. с террасой 7…
$3,16M
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Mieszkanie 3 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 200 m²
AG- 260716-3. Ekstraordynarny apartament z widokiem panoramicznymW prestiżowym budynku z usł…
$1,99M
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Mieszkanie w Rzym, Włochy
Mieszkanie
Rzym, Włochy
Powierzchnia 308 m²
AG- 041016. Ładne mieszkanie w Rzymie. 308 m2W bezpośrednim sąsiedztwie placu Barberini, w p…
$3,75M
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Typy nieruchomości w Lacjum.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Lacjum, Włochy

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
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