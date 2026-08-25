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Mieszkania na sprzedaż w Toskania, Włochy

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Lucca
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11 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Grosseto, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Grosseto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 230 m²
SG-Ap_Gr_129_ Residence2. Новый апартамент в резиденциальном комплексеРезиденция 4 * состоит…
$2,34M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 2 pokoi w Porto Santo Stefano, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Porto Santo Stefano, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
IT- 050319-1. Apartament w Monte Argentina ToskaniaApartament na sprzedaż 70 m2 na 3 piętrze…
$280 442
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 4 pokoi w Viareggio, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Viareggio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
РО-290818. Красивая просторная квартира в городе ВиареджиоКрасивая просторная квартира 150 м…
$701 105
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie w Livorno, Włochy
Mieszkanie
Livorno, Włochy
Powierzchnia 110 m²
Rekonstrukcja jest konieczna!Budynek składa się z 12 apartamentów.Willa jest otoczona sadem,…
$58 096
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Mieszkanie 5 pokojów w Marina di Pietrasanta, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Marina di Pietrasanta, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 181 m²
In Tonfano, located in front of the sea, with fantastic sea view and beaches, we offer a sem…
$1,64M
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Mieszkanie 2 pokoi w Toskania, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Toskania, Włochy
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
Włochy, Toskania! Piękny, nowy apartament 7 km od morza i parku ze wspaniałymi szpilkami. Do…
$156 858
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Lucca, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lucca, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 192 m²
Piętro 2/2
LUKKA (TOSKANA) / / 195 KV M / / 3 sypialnie / / 3 łazienki / / ogród / / 2 miejsca parkingo…
$1,68M
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Mieszkanie 1 pokój w Lucca, Włochy
Mieszkanie 1 pokój
Lucca, Włochy
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 1/2
LUKKA (TOSKANA) / / 125 KV M / / 1 Sypialnia / / 1 Łazienka / / Ogród / / 2 ParkingApartamen…
$1,02M
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Mieszkanie 2 pokoi w Lucca, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Lucca, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
Piętro 2/2
LUKKA (TOSKANA) / / 172 KV M / / 2 sypialnie / / 2 łazienki / / ogród / / 2 miejsca parkingo…
$1,57M
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Mieszkanie 2 pokoi w Lucca, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Lucca, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 116 m²
Apartament znajduje się na pierwszym piętrze willi. Mają osobne wejście. Konstrukcja wnętrza…
$790 100
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Mieszkanie 2 pokoi w Lucca, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Lucca, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Liczba kondygnacji 2
LUCKA (TOSCANA) / / 152 KV M / / 3 sypialnie / / 2 łazienki / / ogród / / 2 miejsca parkingo…
$1,39M
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Typy nieruchomości w Toskania.

2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Toskania, Włochy

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