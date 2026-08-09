Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Sirmione
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Sirmione, Włochy

;
1 pokojowe
10
2 pokojowe
13
3 pokojowe
9
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
35 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Sirmione, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Sirmione, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
GH- SV00042. Elitarny penthouse na dwóch poziomach tuż nad jezioremPomiędzy miastami Sirmion…
$2,29M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 4 pokoi w Sirmione, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Sirmione, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 230 m²
ABI- 1066A. Prestiżowy Attic z doskonałym widokiem na jezioro GardaUnikalna oferta na 1. lin…
$1,76M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 4 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
GH- SV00048. Wspaniały apartament w kompleksie z basenem.W centrum Colombare dzielnicy miast…
$514,596
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
HK- 020517. Apartamenty w samym sercu Sirmione del Garda, ColombaréApartamenty w samym sercu…
$363,382
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 4 pokoi w Sirmione, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Sirmione, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
WW-120315-2. Квартира в элитном комплексе на первой линии в СирмионеЧетырёхкомнатная квартир…
$1,88M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 4 pokoi w Sirmione, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Sirmione, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
GH-SV00094. Новые прекрасные апартаменты рядом с пляжемСирмионе. В районе Коломбаре городка …
$457,158
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 3 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 140 m²
GH- Czas trwania: 2019. Apartamenty z pięknym widokiem w Sirmione.W mieście Sirmione... w el…
$1,47M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 2 pokoi w Sirmione, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Sirmione, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Welcome to the heart of Sirmione, where history merges with modern luxury in a unique apartm…
$1,26M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
W Rovizza, dogodnej dla dróg i wszystkich głównych usług, siedem pojedynczych willi zostanie…
$689,762
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
In an elegant complex, just a few steps from Brema beach, we propose the construction of an …
$645,968
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sirmione, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Sirmione, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
The apartment is located within a new residential complex with modern design, situated in a …
$383,201
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
In Sirmione, in the Lugana area, there is this splendid completely renovated apartment. The …
$355,830
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 66 m²
W eleganckim kompleksie, zaledwie kilka kroków od plaży Brema, proponujemy budowę eleganckie…
$547,430
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$974,426
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Pawilon oficerski jest idealnym miejscem dla każdego, kto chce odkryć luksus życia w histori…
$435,755
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Południowe wybrzeże Garda to kraina o miękkich konturach, która lśni pięknem bujnej roślinno…
$489,403
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Luksusowa i nowoczesna zatoka Residence Lugana zostanie zbudowana w Peschiera del Garda, z p…
$480,644
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Sirmione, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Sirmione, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Sirmione, zaledwie kilka kroków od plaży Brema, w bardzo spokojnej okolicy, oferujemy mieszk…
$925,158
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Located in one of Sirmione's most exclusive areas, this recently renovated attic apartment i…
$520,059
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
This charming apartment is located in Punta Grò, just steps from the shores of Lake Garda. S…
$414,952
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Wewnątrz Garda Resort Village oferujemy apartament na pierwszym piętrze z tarasem z grillem.…
$476,265
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
In an elegant complex, just a few steps from Brema beach, we propose the construction of an …
$591,225
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Czyste i eleganckie geometrie, takie jak technologia i komfort, są głównymi cechami, które o…
$240,869
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Lugana, Włochy
Mieszkanie 1 pokój
Lugana, Włochy
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
In Colombare di Sirmione, in a residence with swimming pool, a few steps from the centre and…
$206,929
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
This appartment for sale in Sirmione, located in the province of Brescia, in enchanting Ital…
$282,474
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
W kontekście basenu, położonego kilka kroków od spa i centrum Colombare, oferujemy dom szere…
$292,328
Zostaw prośbę
Mieszkanie 6 pokojów w Lugana, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Lugana, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Sirmione, locality Porto Sirmione 2, we offer for sale a small villa on two levels free on t…
$695,237
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
SIRMIONE - LUGANA Sprzedaż pięknego i zadbanego trzypokojowego mieszkania na parterze z wera…
$377,727
Zostaw prośbę
Mieszkanie 6 pokojów w Lugana, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Lugana, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 176 m²
$1,09M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 17 pokojów w Lugana, Włochy
Mieszkanie 17 pokojów
Lugana, Włochy
Pokoje 17
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 446 m²
Just minutes away from the lake, away from the chaos yet conveniently located near major com…
$2,19M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się