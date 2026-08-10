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Mieszkania na sprzedaż w Lombardia, Włochy

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Mediolan
27
Desenzano del Garda
110
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374 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
GH-DV001784. Шикарный пентаус с захватывающим видом на озероЭКСКЛЮЗИВНАЯ продажа великолепно…
$1,47M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
GA- V001456. Apartament w centrum Desenzano del Garda w Desenzano del GardaPołożony w zabytk…
$281,328
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 2 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 82 m²
GA- V001230. Apartament nad jeziorem w Desenzano del GardaPołożony w dobrze strzeżonej i spo…
$339,938
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
GH-V001920. Эксклюзивный пентхаус с видом на озеро и частным бассейномОсобенно известный за …
$1,88M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Soiano del Lago, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Soiano del Lago, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
GH- PV006530. Duży apartament z basenem i ogrodemSoiano del Ago, w ekskluzywnej rezydencji s…
$527,490
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 6 pokojów w Molina, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Molina, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 150 m²
MV- 270221-2. Apartament w Fajeto Lario z widokiem na jezioro ComoApartament w Fajeto Lario …
$808,818
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
GH- DV5967. Apartament z trzema sypialniami dwa kroki od promenadyPołożony w prestiżowej lok…
$583,755
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
In a building of only 4 units, forthcoming construction, in residential area surrounded by g…
$326,269
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Mieszkanie 4 pokoi w Salo, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
GH- LV06375. Przestronny apartament w centrum z widokiem na jezioro.W centrum miasta Salo, g…
$562,656
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Travedona Monate, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Travedona Monate, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
PL- PR _ A01. Luksusowy apartament z basenemLuksusowe apartamenty na sprzedaż w luksusowym k…
$457,158
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Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
GH- DV00953. Wspaniały apartament z fantastycznym widokiem na jezioro.Ten apartament z elega…
$1,58M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Mediolan, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
OC-012. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 50м ² В МИЛАНЕМебель и техника включены в стоимость. От…
$318,780
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Mieszkanie 3 pokoi w San Felice del Benaco, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Felice del Benaco, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
GA- V000710. Apartament z trzema sypialniami na sprzedaż w San Felice del Benaco Położony w …
$703,320
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Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
ABI- 1254A. Prestiżowy apartament nad jeziorem GardaW prestiżowej okolicy miasta turystyczne…
$1,41M
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Mieszkanie 3 pokoi w Toscolano Maderno, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Toscolano Maderno, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 94 m²
GH- LV04599- 8PT. Piękne mieszkanie z widokiem na jezioroW przytulnej i nowo wybudowanej rez…
$405,581
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Mieszkanie 3 pokoi w Manerba del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Manerba del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
GH- PV005968. Apartamenty z widokiem na jeziororzut kamieniem z prestiżowego portu Dusano of…
$509,907
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Mieszkanie 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
GH- DV4320. Penthouse w centrum Desenzano z widokiem na jezioroDesenzano del Garda, między c…
$509,907
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Mieszkanie 3 pokoi w Gardone Riviera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Gardone Riviera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 124 m²
GH- LV03686. Unikalny apartament nad jeziorem GardaTen piękny apartament znajduje się na czw…
$750,208
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Mieszkanie 4 pokoi w Sirmione, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Sirmione, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
GH-SV00094. Новые прекрасные апартаменты рядом с пляжемСирмионе. В районе Коломбаре городка …
$457,158
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Mieszkanie w Mediolan, Włochy
Mieszkanie
Mediolan, Włochy
Powierzchnia 320 m²
OC-231015. Квартира в центре МиланаКвартира в самом центре Милана, у метро San Babila/ 2й эт…
$3,05M
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Mieszkanie 3 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
HK- 020517. Apartamenty w samym sercu Sirmione del Garda, ColombaréApartamenty w samym sercu…
$363,382
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Mieszkanie 3 pokoi w Polpenazze del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Polpenazze del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 125 m²
GH- DV6089. Nowo wybudowany apartament 150 m od jeziora.W prestiżowej lokalizacji, 150 m od …
$583,755
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Mieszkanie w Padenghe sul Garda, Włochy
Mieszkanie
Padenghe sul Garda, Włochy
Powierzchnia 85 m²
GH- PV000689. Luksusowe nieruchomości nad jeziorem GardaExclusive nowy budynek z widokiem na…
$879,150
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Mieszkanie 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 125 m²
GA-V001441. Отремонтированная квартира с бассейном в Дезенцано-дель-ГардаРасположенная в кра…
$339,938
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
GA- V001330. Duplex na placu Garibaldi w Desenzano del GardaKilka kroków od placu Garibaldi,…
$609,544
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Mieszkanie 4 pokoi w Salo, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
GA-V000993. Пентхаус в продаже в Сало / Италия В историческом центре города Сало с выходом н…
$1,02M
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Mieszkanie 5 pokojów w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Mediolan, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
OC-310521W. Просторная квартира в Милане в отличном районеПросторная квартира в Милане в отл…
$1,41M
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Mieszkanie 5 pokojów w Como, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Como, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
dowód tożsamości 10111. VB - Luksusowe apartamenty w centrum ComoJedne apartamenty w elitarn…
$2,70M
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Mieszkanie 3 pokoi w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Mediolan, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 54 m²
OC-009. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В МИЛАНЕОписание: Гостиная с островной кухней со всей н…
$430,783
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Mieszkanie 3 pokoi w Padenghe sul Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
GA- V000369. Doskonały apartament w ekskluzywnym ośrodku w Padeng sul GardaKontekst absolutn…
$1,02M
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Typy nieruchomości w Lombardia.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Lombardia, Włochy

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