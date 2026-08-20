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Mieszkania na sprzedaż w Peschiera del Garda, Włochy

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27 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
GA- V001372. Apartament z trzema sypialniami w kompleksie z basenem w Pesquiera del GardaPoł…
$287,189
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
GH- SV00002 _ BdS5. Nowe mieszkanie z własnym ogrodem.W nowo wybudowanej rezydencji znajduje…
$527,490
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
GA-V001373. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенны…
$281,328
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 145 m²
GA-V001444. Современная элегантная вилла в Пескьера-дель-ГардаВ элегантном жилом коплексе из…
$609,544
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
GA-V001303. НОВАЯ ЧЕТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ПЕВОМ ЭТАЖЕ В В PESCHIERA DEL GARDAРасположенн…
$504,046
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 99 m²
GA-V001414. Новая трехкомнатная квартира с терасой и солярием в Пескьера-дель-ГардаПредлага…
$380,965
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
GA- V001289. ekskluzywny apartament w Peschiera del GardaPołożony w nowym obszarze wsi Pesqu…
$527,490
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
GH- SV00083. Odnowiony apartament z widokiem na jezioroW San Benedetto di Lugana, zaledwie 1…
$322,355
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
GA- V001302. Nowe mieszkanie z trzema sypialniami na pierwszym piętrze w cenach w Pesquiera …
$386,826
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
GH- SV00068. Apartament na pierwszej linii w budynku z prywatną plażąWewnątrz tego luksusowe…
$1,02M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
In a quiet residential area only 800 m from the centre of Garda, in a well-kept residential …
$372,253
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Mieszkanie 2 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
In a newly built residence in Peschiera del Garda, just a few steps from the shores of the l…
$317,510
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$1,04M
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$908,735
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Mieszkanie 6 pokojów w Peschiera del Garda, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Peschiera del Garda, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
As you cross the entrance to the flat, you are surrounded by the open space of the living ar…
$870,414
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 133 m²
Only 2 minutes by foot from the lake and from the centre of Peschiera del Garda, we offer a …
$817,861
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
In a quiet residential area only 800 m from the centre of Garda, in a well-kept residential …
$341,597
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Mieszkanie 4 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$1,04M
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Mieszkanie 3 pokoi w Broglie, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Broglie, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
W Peschiera del Garda powstaje sześć nowych mieszkań. Każde mieszkanie będzie miało własny o…
$304,371
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
In a newly built residence in Peschiera del Garda, just a few steps from the shores of the l…
$492,687
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Mieszkanie 4 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$930,632
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Mieszkanie 4 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$1,04M
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Mieszkanie 2 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$547,430
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Mieszkanie 2 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Peschiera del Garda in a very central location within a Residence with swimming pool, we pro…
$695,237
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
In a newly built residence in Peschiera del Garda, just a few steps from the shores of the l…
$481,739
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Mieszkanie 3 pokoi w Peschiera del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Peschiera del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
W Castelnuovo del Garda, rzut kamieniem od centrum, na jednym piętrze zostaną zbudowane czte…
$316,415
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Mieszkanie 5 pokojów w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
In a newly built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the shores …
$536,482
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