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Mieszkania na sprzedaż w Wenecja Euganejska, Włochy

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Wenecja
6
Peschiera del Garda
27
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68 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Torri del Benaco, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Torri del Benaco, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
GA- V001452. ekskluzywny apartament z pięknym widokiem na jezioro w deszczu Torri del Benaco…
$703,320
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 145 m²
GA-V001444. Современная элегантная вилла в Пескьера-дель-ГардаВ элегантном жилом коплексе из…
$609,544
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Mieszkanie 4 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
GA- V001372. Apartament z trzema sypialniami w kompleksie z basenem w Pesquiera del GardaPoł…
$287,189
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
GH- SV00002 _ BdS5. Nowe mieszkanie z własnym ogrodem.W nowo wybudowanej rezydencji znajduje…
$527,490
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
GA-V001373. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенны…
$281,328
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 99 m²
GA-V001414. Новая трехкомнатная квартира с терасой и солярием в Пескьера-дель-ГардаПредлага…
$380,965
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
GA- V001289. ekskluzywny apartament w Peschiera del GardaPołożony w nowym obszarze wsi Pesqu…
$527,490
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Magugnano, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Magugnano, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
GH- SB304-2. Apartament z widokiem na jezioroApartament na drugim piętrze budynku składające…
$468,880
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Mieszkanie 3 pokoi w Bardolino, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bardolino, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
GH- ZV00024. Trzypokojowe mieszkanie rzut kamieniem od jeziora.W odnowionym starym dziedzińc…
$445,436
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Mieszkanie 4 pokoi w Vittorio Veneto, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Vittorio Veneto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Piętro 3
Italy is inexpensive! 4-square. off Venice (Vittorio Veneto) - 86,000 euros.Investment + res…
$100,201
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Mieszkanie 3 pokoi w Castelnuovo del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Castelnuovo del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 116 m²
GH- SV00099. Apartament z trzema sypialniami w Peschiera del Gardawinda, brama elektryczna, …
$574,378
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
GA-V001303. НОВАЯ ЧЕТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ПЕВОМ ЭТАЖЕ В В PESCHIERA DEL GARDAРасположенн…
$504,046
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Jesolo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Jesolo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
IT- 080618. Kompleks na pierwszej linii z osobistą plażą w JesoloApartament na sprzeda? w 24…
$715,042
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
GH- SV00083. Odnowiony apartament z widokiem na jezioroW San Benedetto di Lugana, zaledwie 1…
$322,355
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
GH- SV00068. Apartament na pierwszej linii w budynku z prywatną plażąWewnątrz tego luksusowe…
$1,02M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
GA- V001302. Nowe mieszkanie z trzema sypialniami na pierwszym piętrze w cenach w Pesquiera …
$386,826
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Mieszkanie w Asolo, Włochy
Mieszkanie
Asolo, Włochy
Powierzchnia 166 m²
BORGO SANTA CATERINA Wyłącznie Apartamenty w Asolo (Treviso, Veneto) Mieszkań w jednym z n…
$210,810
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Penthouse w Lido di Jesolo, Włochy
Penthouse
Lido di Jesolo, Włochy
Powierzchnia 168 m²
Piętro 8
Ten wyjątkowy penthouse położony na uprzywilejowanych 8 i 9 piętrach łączy nowoczesną archit…
$2,27M
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
In a newly built residence in Peschiera del Garda, just a few steps from the shores of the l…
$492,687
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Mieszkanie 3 pokoi w Pellestrina, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Pellestrina, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
The project involved the conservative restoration of the ancient Monastery of the Apparition…
$262,767
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Mieszkanie 3 pokoi w Peschiera del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Peschiera del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
W Castelnuovo del Garda, rzut kamieniem od centrum, na jednym piętrze zostaną zbudowane czte…
$316,415
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Mieszkanie 3 pokoi w Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Otoczony stuletnim parkiem o powierzchni 10 000 m², oferujemy przestronny i jasny trzypokojo…
$328,458
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Mieszkanie 4 pokoi w Torri del Benaco, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Torri del Benaco, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
On the hillside above the pretty village of Torri del Benaco, only 5 minutes' walk from the …
$613,122
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Mieszkanie 3 pokoi w Torri del Benaco, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Torri del Benaco, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Elegance and refinement in modern style and total lake view characterise these exclusive res…
$937,201
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Mieszkanie 2 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Peschiera del Garda in a very central location within a Residence with swimming pool, we pro…
$695,237
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Mieszkanie 3 pokoi w Lazise, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lazise, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
In the heart of Lazise, a picturesque village on the shores of Lake Garda, stands this prest…
$1,08M
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Mieszkanie 3 pokoi w Lazise, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lazise, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
In the heart of Lazise, a picturesque village on the shores of Lake Garda, stands this prest…
$1,07M
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
In a quiet residential area only 800 m from the centre of Garda, in a well-kept residential …
$341,597
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Mieszkanie 4 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$1,04M
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$908,735
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Typy nieruchomości w Wenecja Euganejska.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Wenecja Euganejska, Włochy

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