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Mieszkania na sprzedaż w Mediolan, Włochy

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27 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Mediolan, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
OC-012. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 50м ² В МИЛАНЕМебель и техника включены в стоимость. От…
$318,780
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 2 pokoi w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Mediolan, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 59 m²
OC-013. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 59м ² В МИЛАНЕОписание: Предлагаем к продаже двухкомна…
$281,855
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Mediolan, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
OC-010. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 45м ² В МИЛАНЕОписание: Втаринном здании в миланском ст…
$313,856
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Red Feniks Montenegro
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 1 pokój w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 1 pokój
Mediolan, Włochy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 33 m²
OC- 011. Nowy apartament Studio 33m2 w MediolanieOpis:Wewnątrz eleganckiego budynku z lat 40…
$387,705
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie w Mediolan, Włochy
Mieszkanie
Mediolan, Włochy
OC-031022W. Просторная трехкомная квартира в закрытом кондоминуме с бассейномИщите уединения…
$351,660
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 1 pokój w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 1 pokój
Mediolan, Włochy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 36 m²
OC-003. Новая квартира в МиланеОписание: В старом миланском здании 1930-х годов, в идеальном…
$252,316
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 5 pokojów w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Mediolan, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
OC-310521W. Просторная квартира в Милане в отличном районеПросторная квартира в Милане в отл…
$1,41M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 5 pokojów w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Mediolan, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 166 m²
OC-270320. Аукцион! Квартира в МиланеАпартаменты с двойным входом ( есть возможность сделать…
$432,542
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Mediolan, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 57 m²
OC- 004. Nowy apartament w MediolanOpis: W starym budynku w stylu Milanese początku XX wieku…
$350,781
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Mediolan, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 73 m²
OC-008. НОВАЯ ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В МИЛАНЕОписание: Гостиная с прилегающим балконом и отк…
$578,481
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Mediolan, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 54 m²
OC-009. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В МИЛАНЕОписание: Гостиная с островной кухней со всей н…
$430,783
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Mediolan, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
OC-015. Nowy apartament trzyosobowy 105m2 W MediolanieOpis:Nowy apartament z trzema sypialni…
$1,06M
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Red Feniks Montenegro
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Kawalerka 1 pokój w Mediolan, Włochy
Kawalerka 1 pokój
Mediolan, Włochy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 5/7
Inwestuj w Mediolanie: Studio Naviglia nabrzeże 124; €165.000Doskonałe połączenie stylu, doc…
$192,246
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Mieszkanie 3 pokoi w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Mediolan, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
OC-005. Nowy apartament umeblowany 60m2Opis: W starym budynku w stylu Milanese początku XX w…
$393,859
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Mediolan, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 82 m²
OC-006. Новая современная квартира в Милане с отличной отделкой площадью 82 кв.метра.Открыта…
$478,785
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 5 pokojów w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Mediolan, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 785 m²
PL- 070920. ekskluzywny apartament w obszarze "Port Venice" w MediolanieW samym sercu Mediol…
$9,96M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 2 pokoi w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Mediolan, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 48 m²
OC-121221W. Комплекс из трёх апартаментовКомплекс из трёх апартаментов, объединёных единым т…
$363,382
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 2 pokoi w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Mediolan, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 43 m²
OC-007. Новая квартира в Милане 43 м ² Описание Гостиная с диваном ручной работы, линейная о…
$258,470
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 2 pokoi w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Mediolan, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 37 m²
OC-002. Новая квартира в МиланеОписание: В 1930 - х годов здание, в стиле « старый Милан », …
$240,008
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Mediolan, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 47 m²
OC- 014. Nowy apartament dwupokojowy 47m2 W MediolanieObiekt obejmuje wejście do salonu z ku…
$299,087
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie w Mediolan, Włochy
Mieszkanie
Mediolan, Włochy
Powierzchnia 320 m²
OC-231015. Квартира в центре МиланаКвартира в самом центре Милана, у метро San Babila/ 2й эт…
$3,05M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 2 pokoi w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Mediolan, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
OC-001. КВАРТИРА В СТИЛЕ ЛОФТРайон: PASTEUR, красная ветка метро с остановкой в нескольких м…
$381,551
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 2 pokoi w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Mediolan, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 6
MILAN / / 180 m2 / / Dwa poziomy / / 2 sypialnie / / 2 łazienki / / LIFT / / JAKUZI / / Kami…
$1,46M
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Penthouse 5 pokojów w Mediolan, Włochy
Penthouse 5 pokojów
Mediolan, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 285 m²
$5,26M
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Mieszkanie 1 pokój w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 1 pokój
Mediolan, Włochy
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy Brera, w pełni odnowiony apartament łączy wysokiej jakości …
$1,86M
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Mieszkanie 4 pokoi w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Mediolan, Włochy
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Piętro 2
Mediolan (LOMBARDIA) / / 220 m2 / 4 sypialnie / / 3 łazienki / / taras 25 m2 / / 2 balkony /…
$1,78M
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Mieszkanie 3 pokoi w Mediolan, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Mediolan, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Piętro 1
Apartamenty z tarasem znajdują się w Mediolanie na Corso Genova.Planowanie:Z sali można wejś…
$1,60M
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Parametry nieruchomości w Mediolan, Włochy

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