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Mieszkania na sprzedaż w Marche, Włochy

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SantElpidio a Mare
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18 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Montemonaco, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Montemonaco, Włochy
Pokoje 4
Powierzchnia 45 m²
Apartament na parterze w budynku tylko dwóch apartamentów pokój dzienny sypialnia i balkon ł…
$58,131
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Mieszkanie 6 pokojów w Montappone, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Montappone, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 120 m²
Parter apartament w kondominium tylko dwa jednostki. Niezależne wejście z prywatnym dziedziń…
$116,262
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Mieszkanie 9 pokojów w Grottammare, Włochy
Mieszkanie 9 pokojów
Grottammare, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 214 m²
Apartamenty w budowie ( do personalizacji wewnętrznej ) różne rozmiary od 62 do 76 m2 łazien…
Cena na zgłoszenie
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 5 pokojów w Monte Vidon Corrado, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Monte Vidon Corrado, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 80 m²
Teren o powierzchni 3,0 ha na wzgórzu (odpowiedni do wypasu koni) z dwiema ruinami, aby całk…
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Mieszkanie 5 pokojów w SantElpidio a Mare, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
SantElpidio a Mare, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 70 m²
Parter apartament o powierzchni około 70 metrów kwadratowych z zewnętrznym wyściełanym dzied…
$69,757
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Mieszkanie 4 pokoi w Montottone, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Montottone, Włochy
Pokoje 4
Powierzchnia 60 m²
Apartamenty w zabytkowym centrum miasta (n.ro 3) nowa konstrukcja ceglane i drewniane podłog…
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Mieszkanie 9 pokojów w Montappone, Włochy
Mieszkanie 9 pokojów
Montappone, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 160 m²
160 m2 mieszkanie z 100 m2 poddasza garaż Garaż Piwnica Ogólny stan doskonały Usługi Położon…
$127,889
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Mieszkanie 5 pokojów w SantElpidio a Mare, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
SantElpidio a Mare, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 90 m²
Mieszkanie na obrzeżach popularnego mieszkania. Pierwsze piętro bez windy, powierzchnia 90 m…
$69,757
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Mieszkanie 4 pokoi w Montottone, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Montottone, Włochy
Pokoje 4
Powierzchnia 70 m²
Dom do remontu położony w małej wiosce 2 km od centrum Court 800 kwadratowa ceglana konstruk…
$143,965
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Mieszkanie 7 pokojów w Macerata, Włochy
Mieszkanie 7 pokojów
Macerata, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 130 m²
130 m2 mieszkanie na drugim piętrze z windą trzy sypialnie łazienka kuchnia pokój dzienny dw…
$156,954
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Mieszkanie 4 pokoi w Montottone, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Montottone, Włochy
Pokoje 4
Powierzchnia 80 m²
Numer referencyjny: N1356 Nazwa nieruchomości: Casa Marino Lokalizacja: w kraju Miasto: S…
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Mieszkanie 5 pokojów w San Benedetto del Tronto, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 80 m²
Mieszkanie morskie drugiego rzędu o powierzchni 80 metrów kwadratowych do przeglądu wewnętrz…
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Mieszkanie 4 pokoi w Montottone, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Montottone, Włochy
Pokoje 4
Powierzchnia 70 m²
Apartament na pierwszym piętrze z niezależnym wejściem z salonem, aneksem kuchennym, łazienk…
$93,010
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Mieszkanie 4 pokoi w SantElpidio a Mare, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
SantElpidio a Mare, Włochy
Pokoje 4
Powierzchnia 80 m²
Niedawno zbudowany strych na drugim piętrze. Panoramiczny widok na morze. Dwie sypialnie, ła…
$168,580
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Mieszkanie 8 pokojów w Montappone, Włochy
Mieszkanie 8 pokojów
Montappone, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 120 m²
120 m2 mieszkanie na pierwszym piętrze z niezależnym wejściem w małym kondominium. Prywatna …
$127,889
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Mieszkanie 9 pokojów w Macerata, Włochy
Mieszkanie 9 pokojów
Macerata, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 150 m²
Dwupoziomowy apartament (na dwóch poziomach): parter z kuchenną łazienką pranie na pierwszym…
$328,240
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Mieszkanie 7 pokojów w Montappone, Włochy
Mieszkanie 7 pokojów
Montappone, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 120 m²
Apartament na pierwszym piętrze w kondominium tylko dwóch jednostek. Budowa z lat 80-tych od…
$139,515
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Mieszkanie 8 pokojów w Ascoli Piceno, Włochy
Mieszkanie 8 pokojów
Ascoli Piceno, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 218 m²
$426,996
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Parametry nieruchomości w Marche, Włochy

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