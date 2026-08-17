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Mieszkania na sprzedaż w Comunita montana della Valle Sabbia, Włochy

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4 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Villanuova sul Clisi, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Villanuova sul Clisi, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
GH- LV05281. Apartament z widokiem na jezioro w klasztorze XVII wieku.W miejscowości Perakke…
$427,853
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Mieszkanie 3 pokoi w Villanuova sul Clisi, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Villanuova sul Clisi, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
W Peracque, górskiej wiosce w gminie Villanuova sul Clisi, pośród zielonych lasów i ze wspan…
$399,624
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Mieszkanie 2 pokoi w Villanuova sul Clisi, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Villanuova sul Clisi, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
In the Canneto area, a wonderful hilly hamlet of Villanuova sul Clisi, just a 10-minute driv…
$175,178
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 3 pokoi w Roe Volciano, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Roe Volciano, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
In Roè Volciano, just a few steps from the lake promenade and the centre of Salò, we offer y…
$290,138
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Parametry nieruchomości w Comunita montana della Valle Sabbia, Włochy

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