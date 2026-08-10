Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Provincia di Imperia
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Provincia di Imperia, Włochy

;
Sanremo
60
Bordighera
31
Ventimiglia
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
133 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Sanremo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
LH-2T03. Трехкомнатная квартира в Сан-Ремо, ЛигурияВ 50-ти метрах от песчаных пляжей рестора…
$386,826
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 3 pokoi w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Sanremo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
LH- 2T15. Apartamenty w Ligurii - mieszkanie z ogrodem w San RemoZaledwie kilka minut od pla…
$275,467
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 5 pokojów w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Sanremo, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 125 m²
LH-2Q43. Четырехкомнатная квартира в Сан-Ремо, зона СолароВ престижном резиденциальном район…
$527,490
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 3 pokoi w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Sanremo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 77 m²
LH- 2T33. Apartament z widokiem na morze we Włoszech, Liguria, San RemoW cichej i spokojnej …
$345,799
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
LH- 3T36. Apartament z nową renowacją nad morzem we Włoszech, Liguria, BordigeraW jednym z n…
$463,019
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 3 pokoi w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Sanremo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 165 m²
LH-2Q25. Квартира в продаже в Сан-PемоПентхаус с большой террасой и видом на море на первой …
$1,23M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 3 pokoi w Ospedaletti, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Ospedaletti, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
LH-1T85. хвартира с видом на море в Лигурии - трехкомнатная квартира в ОспедалеттиВ самой кр…
$445,436
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 3 pokoi w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Sanremo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
LH- 2T21. San Remo 3-pokojowe mieszkanie. liguriaApartament składa się z: korytarza, przestr…
$445,436
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 4 pokoi w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Sanremo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
KK- SAN- 861. Zdjęcie w San Remo. liguriaApartament z tarasem na 2. piętrze nowo wyremontowa…
$433,714
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
LH-3Q10. Квартира-пентхаус с видом на море в продаже в Лигурии, БордигераНа первом холме г. …
$527,490
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 5 pokojów w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Sanremo, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 120 m²
LH-2Q02. Большая квартира с видом на море в Сан-Ремо В Сан-Ремо, всего в нескольких шагах от…
$527,490
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 3 pokoi w Ospedaletti, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Ospedaletti, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
KK-1T89. Престижная недвижимость в Лигурии - современный пентхаус в ОспедалетиВ жилом компле…
$996,370
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
KK- Apartament w nowym kompleksie w BordigerNowa rezydencja MiramareNowy apartament w 120 m2…
$761,930
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 4 pokoi w Ospedaletti, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Ospedaletti, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
LH- 1Q16. Apartamenty nad morzem we Włoszech, Liguria, OspedalettiW jednym z najbardziej pre…
$644,710
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 4 pokoi w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Sanremo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
LH-2B05. Квартира-пентхаус в продаже в Сан-Ремо, Лиужисе нескольких метрах от знаменитой вел…
$257,884
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 3 pokoi w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Sanremo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
KK- SAN- 808. Apartament z tarasem z widokiem na morzeApartament o powierzchni 90 m2 na 2-me…
$410,270
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 4 pokoi w Ospedaletti, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Ospedaletti, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 118 m²
KK-280817-4. Квартира в Оспедалетти 118 м2Квартира 118квм на 2х уровнях полностью реконструи…
$586,100
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 3 pokoi w Ospedaletti, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Ospedaletti, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
LH- 1Q09. Apartamenty nad morzem, Liguria, Ospedaletti, WłochyW samym sercu małego nadmorski…
$492,324
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 5 pokojów w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 270 m²
LH- 3Q22. Apartament z widokiem na morze we Włoszech, Liguria, BordigerNa pierwszym wzgórzu …
$644,710
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 3 pokoi w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Sanremo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
LH- 2T29. Apartament z tarasem w San Remo, WłochyNa jednej z najpiękniejszych ulic San Remo …
$457,158
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 3 pokoi w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Sanremo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 69 m²
LH-2T22. Продажа квартир на первой береговой линии в Италии, Лигурия, Сан-РемоМене чем в 50 …
$287,189
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 5 pokojów w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Sanremo, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 152 m²
LH- 2Q05. Apartament z dużym tarasem i widokiem na morze w San RemoApartament na sprzedaż w …
$527,490
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 2 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 69 m²
LH-3B12. Квартира в продаже в городе БордигераКупить квартиру с новым ремонтом и терасой ряд…
$293,050
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 200 m²
KK- 3Q35. Apartament z widokiem na morze w BordigerTuż nad morzem, w ekskluzywnym kompleksie…
$1,29M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 2 pokoi w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Sanremo, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 62 m²
LH-2B61. Квартира в продаже в Сан-PемоКупить новостройку - продажа новой элитной недвижимост…
$457,158
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 3 pokoi w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Sanremo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
KK- AT104. Elegancki apartament w prestiżowej dzielnicy Portosole w San RemoElegancki pentho…
$1,04M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 4 pokoi w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Sanremo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
LH- 2Q51. Apartament z widokiem na morze w San Remo, Liguria, WłochyW jednym z najbardziej p…
$879,150
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
LH-3T13. Квартира с новым ремонтом у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ саом центре курортно…
$316,494
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 5 pokojów w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Sanremo, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 57 m²
LH- 2B86. Nowy apartament w centrum San Remo, Liguria, WłochyZaledwie 100 metrów od nowego d…
$252,023
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 3 pokoi w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Sanremo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 94 m²
KK-040222. Трехкомнатная квартира в Сан-Ремо, в 400м от моряВ Санремо мы предлагаем на прода…
$410,270
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

Typy nieruchomości w Provincia di Imperia.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Provincia di Imperia, Włochy

z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się