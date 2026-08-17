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Mieszkania na sprzedaż w Lucca, Włochy

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7 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Viareggio, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Viareggio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
РО-290818. Красивая просторная квартира в городе ВиареджиоКрасивая просторная квартира 150 м…
$703,320
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Mieszkanie 3 pokoi w Lucca, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lucca, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 192 m²
Piętro 2/2
LUKKA (TOSKANA) / / 195 KV M / / 3 sypialnie / / 3 łazienki / / ogród / / 2 miejsca parkingo…
$1,68M
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Mieszkanie 2 pokoi w Lucca, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Lucca, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Liczba kondygnacji 2
LUCKA (TOSCANA) / / 152 KV M / / 3 sypialnie / / 2 łazienki / / ogród / / 2 miejsca parkingo…
$1,39M
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 5 pokojów w Marina di Pietrasanta, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Marina di Pietrasanta, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 181 m²
In Tonfano, located in front of the sea, with fantastic sea view and beaches, we offer a sem…
$1,64M
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Mieszkanie 2 pokoi w Lucca, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Lucca, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
Piętro 2/2
LUKKA (TOSKANA) / / 172 KV M / / 2 sypialnie / / 2 łazienki / / ogród / / 2 miejsca parkingo…
$1,57M
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Mieszkanie 1 pokój w Lucca, Włochy
Mieszkanie 1 pokój
Lucca, Włochy
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 1/2
LUKKA (TOSKANA) / / 125 KV M / / 1 Sypialnia / / 1 Łazienka / / Ogród / / 2 ParkingApartamen…
$1,02M
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Lucca, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Lucca, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 116 m²
Apartament znajduje się na pierwszym piętrze willi. Mają osobne wejście. Konstrukcja wnętrza…
$790,100
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Parametry nieruchomości w Lucca, Włochy

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