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Mieszkania na sprzedaż w Como, Włochy

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Tremezzina
9
Gravedona ed Uniti
4
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46 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Cernobbio, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Cernobbio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 243 m²
ID - 10088. VB- Apartamenty w ChernobbioApartamenty w Chernobbio w kompleksie 4 apartamentów…
$2,05M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 5 pokojów w Blevio, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Blevio, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 230 m²
PL-PR_A24. Озеро Комо. Апартаменты с видом на озеро   В жилом комлексе « Ла Кал », располож…
$1,41M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Blevio, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Blevio, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
MV-270221-1. Идеальная концепция квартиры в исторической вилле на берегу озера в БлевиоИдеал…
$761,930
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Red Feniks Montenegro
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 6 pokojów w Lenno, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Lenno, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
GR-Tr-178. Роскошные апартаменты в Тремеццина, г.ЛенноПервый этаж резиденции ( около 200 кв.…
$2,34M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 5 pokojów w Como, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Como, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 2/4
Smart luksusowy apartament z widokiem na jezioro i Sunset Terrace - Campione d 'Italia🔹 Resi…
$1,50M
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Hotel Invest
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Mieszkanie 6 pokojów w Molina, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Molina, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 150 m²
MV- 270221-2. Apartament w Fajeto Lario z widokiem na jezioro ComoApartament w Fajeto Lario …
$808,818
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Lenno, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Lenno, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 163 m²
MV-221122-2. Элитная резиденция нового строительства в ЛенноРезиденция расположена в Ленно в…
$843,984
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Como, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Como, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 128 m²
dowód tożsamości 3456. Prestiżowy apartament w nowym kompleksie w Como Prestiżowy apartament…
$825,229
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 5 pokojów w Como, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Como, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
dowód tożsamości 10111. VB - Luksusowe apartamenty w centrum ComoJedne apartamenty w elitarn…
$2,70M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 5 pokojów w Civiglio, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Civiglio, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
MV- 221122- 4. Apartament w zabytkowym odnowionym pałacu nad jeziorem ComoW samym sercu mias…
$2,63M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Argegno, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Argegno, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
A few steps from the lake and from the center of Argegno, newly built residence with a moder…
$798,154
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Mieszkanie 2 pokoi w Gravedona, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Gravedona, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Located 3 km from Gravedona and the shores of Lake Como, this apartment has a private garden…
$295,612
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Mieszkanie 5 pokojów w Menaggio, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Menaggio, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Villa Eva is a historic building (1880) in neo-Gothic style located directly in the center o…
$722,608
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Mieszkanie 4 pokoi w Lenno, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Lenno, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
In the exclusive Golfo di Venere in Lenno, Tremezzina at it’s just two steps from the lake..…
$766,403
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Mieszkanie 3 pokoi w Gravedona ed Uniti, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Gravedona ed Uniti, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
In modern Residence with Swimming Pool and lift, located in the center of Gravedona ed Uniti…
$328,458
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Mieszkanie 4 pokoi w Como, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Como, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Apartment of about 85 square meters in Como, Valduce area. Located on a raised ground floor,…
$290,138
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Mieszkanie 5 pokojów w Tremezzina, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Tremezzina, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Located in the splendid western shore of Lake Como and in the well-known Tremezzina area (Os…
$613,122
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Mieszkanie 4 pokoi w Tremezzo, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Tremezzo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Zaledwie kilka kroków od jeziora znajduje się kompleks mieszkalny „i Tulipani”, składający s…
$459,842
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Mieszkanie 3 pokoi w Gravedona, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Gravedona, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Located 3 km from Gravedona and the shores of Lake Como, this apartment has a balcony, garde…
$383,201
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Mieszkanie 12 pokojów w Tremezzo, Włochy
Mieszkanie 12 pokojów
Tremezzo, Włochy
Pokoje 12
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Tremezzo, Wonderful villa located in the centre of Tremezzo, behind the monumental complexes…
$2,63M
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Mieszkanie 4 pokoi w Nesso, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Nesso, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
BEAUTY DOES NOT CONSUME SOIL! Renovation a stone's throw from the ravine and the lake, breat…
$536,482
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Mieszkanie 4 pokoi w Argegno, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Argegno, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
A few steps from the lake. Luxurious 133 m2 apartment (179 m2 commercial) located on the thi…
$1,31M
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Mieszkanie 5 pokojów w Tremezzina, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Tremezzina, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Located in the splendid western shore of Lake Como and in the well-known Tremezzina area (Os…
$613,122
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Mieszkanie 7 pokojów w Cremia, Włochy
Mieszkanie 7 pokojów
Cremia, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 156 m²
We offer an apartment on the first floor. To be restored, however, it comes with comfortable…
$186,126
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Mieszkanie 6 pokojów w Nesso, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Nesso, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
BEAUTY DOES NOT CONSUME SOIL! Renovation a stone's throw from the ravine and the lake, breat…
$821,146
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Mieszkanie 7 pokojów w Pianello del Lario, Włochy
Mieszkanie 7 pokojów
Pianello del Lario, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
In one of the most panoramic areas of the Municipality of Pianello del Lario and more precis…
$1,31M
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Mieszkanie 6 pokojów w Pianello del Lario, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Pianello del Lario, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
In this residence with swimming pool, located on the first hill in Pianello Del Lario, we of…
$295,612
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Mieszkanie 5 pokojów w Menaggio, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Menaggio, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
In the center of Menaggio, in the heart of Lake Como .. Enjoying a fantastic central locatio…
$262,767
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Mieszkanie 4 pokoi w Nesso, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Nesso, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
BEAUTY DOES NOT CONSUME SOIL! Renovation a stone's throw from the ravine and the lake, breat…
$711,660
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Mieszkanie 2 pokoi w Gravedona, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Gravedona, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Located 3 km from Gravedona and the shores of Lake Como, this apartment has a balcony and pa…
$328,458
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Typy nieruchomości w Como.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Como, Włochy

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