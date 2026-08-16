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Mieszkania na sprzedaż w Terni, Włochy

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70 obiektów total found
Mieszkanie 7 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 7 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 110 m²
Apartament w idealnym stanie na drugim piętrze z windą. Widok na morze. Powierzchnia 100 met…
$372,039
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Mieszkanie 6 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 140 m²
140 m2 mieszkanie na pierwszym piętrze w kondominium tylko dwóch jednostek. Duży salon szafa…
$279,030
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Mieszkanie 5 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 90 m²
Nowo wybudowany apartament do dostosowania (surowe 130 000 €) Drugie piętro z windą salon ku…
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Mieszkanie 5 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 90 m²
Drugie piętro apartament z windą z dwoma sypialniami, dwie łazienki, salon, umeblowane. Dobr…
$255,777
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Mieszkanie 7 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 7 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 135 m²
Apartament na drugim piętrze z szerokim widokiem na morze Pokój dzienny kuchnia trzy sypialn…
$206,947
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Mieszkanie 6 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 110 m²
Parter apartament o powierzchni ponad 110 m kw z aneksem kuchennym studium pokój dzienny dwi…
$126,689
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TekceTekce
Mieszkanie 5 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 76 m²
Apartamenty w budowie ( do personalizacji wewnętrznej ) różne rozmiary od 62 do 76 m2 łazien…
$174,393
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Mieszkanie 6 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 100 m²
Parter apartament około 100 metrów kwadratowych z salonem kuchnia studiować łazienka dwie sy…
$81,384
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Mieszkanie 6 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 140 m²
Apartament na pierwszym piętrze w apartamencie tylko dwóch apartamentów. Wejście, salon, ane…
$145,328
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Mieszkanie 2 pokoi w Terni, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Terni, Włochy
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Kompleks nieruchomości składający się z 51 apartamentów o powierzchni około 50 metrów kwadra…
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Mieszkanie 50 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 50 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 50
Powierzchnia 90 m²
Apartament na drugim piętrze o powierzchni około 90 metrów kwadratowych z zadaszonym miejsce…
$116,262
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Mieszkanie 5 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 86 m²
Dwa apartamenty na pierwszym piętrze (tylko dwie jednostki w kondominium) dwa apartamenty: 1…
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Mieszkanie 6 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 130 m²
Apartament na pierwszym piętrze bez windy w małym apartamencie. Dwie sypialnie sypialnia dwi…
$144,165
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Mieszkanie 6 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 100 m²
Nowo wybudowane apartamenty w klasie A4 + w różnych typach około 100 metrów kwadratowych. Ja…
$279,030
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Mieszkanie 12 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 12 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 12
Powierzchnia 300 m²
Dom wiejski z zielenią publiczną i prywatną o powierzchni około 3000 metrów kwadratowych zna…
$207,309
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Mieszkanie 4 pokoi w Terni, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Terni, Włochy
Pokoje 4
Powierzchnia 70 m²
Mieszkanie na parterze w kondominium sześciu jednostek Pokój dzienny aneks kuchenny dwa poko…
$104,636
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Mieszkanie 8 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 8 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 120 m²
Duże mieszkanie na pierwszym piętrze. Pokój dzienny, kuchnia z balkonem, trzy sypialnie, łaz…
$69,757
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Mieszkanie 55 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 55 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 55
Powierzchnia 100 m²
Apartament z garażem na pierwszym piętrze z windą dwie sypialnie łazienka salon kuchnia balk…
$145,328
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Mieszkanie 4 pokoi w Terni, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Terni, Włochy
Pokoje 4
Powierzchnia 70 m²
Apartament krótki spacer od morza Drugie piętro z windą Dwie sypialnie dwie łazienki na dzie…
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Mieszkanie 5 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 110 m²
Apartament 110 metrów kwadratowych na drugim piętrze bez windy w budynku z sześciu jednostek…
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Mieszkanie 4 pokoi w Terni, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Terni, Włochy
Pokoje 4
Powierzchnia 50 m²
Apartament o powierzchni 50 m2 z tarasem o powierzchni 60 m2 Salon kuchnia sypialnia łazienk…
$58,131
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Mieszkanie 6 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 90 m²
Mieszkanie o powierzchni 90 m2 na czwartym piętrze z windą Budynek z 1965 r. Stan ogólny Dob…
$110,449
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Mieszkanie 5 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 82 m²
Nowo wybudowane apartamenty do dostosowania in- house. Kawałki od 82 do 110 m2 Balkony garaż…
$139,515
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Mieszkanie 4 pokoi w Terni, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Terni, Włochy
Pokoje 4
Powierzchnia 60 m²
Na drugim piętrze bez windy, dwie sypialnie, łazienka, salon z aneksem kuchennym, taras. Duż…
$88,682
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Mieszkanie 6 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 90 m²
Apartament na drugim piętrze w 6-osobowym apartamencie w panoramicznej pozycji z widokiem na…
$81,384
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Mieszkanie 5 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 120 m²
Mieszkanie na drugim piętrze bez windy w małym niedawno odnowionym apartamencie. Trzy sypial…
$139,515
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Mieszkanie 6 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 90 m²
Budowa rzut kamieniem od centrum niedawno zbudowany i dostosować Różne rozwiązania, począwsz…
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Mieszkanie 6 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 110 m²
Mieszkanie na pierwszym piętrze z windą. Budownictwo w latach 60-tych, ale z pracami przepro…
$93,010
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Mieszkanie 5 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 90 m²
90 m2 mieszkanie plus garaż. Dwie sypialnie łazienka kuchnia dwa tarasy. Ogólny warunek prze…
$86,379
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Mieszkanie 6 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 100 m²
Mieszkanie w historycznym centrum w rozsądnym stanie (pożądana restrukturyzacja częściowa) w…
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Parametry nieruchomości w Terni, Włochy

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