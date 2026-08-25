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Mieszkania na sprzedaż w Desenzano del Garda, Włochy

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110 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 176 m²
GA-V001243. ЭЛЕГАНТНАЯ КВАРТИРА В НОВОМ ЗДАНИИ В ЦЕНТРЕ. В DESENZANO DEL GARDAПрямо в центре…
$1,08M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 151 m²
GA- V001543. Apartament z czterema sypialniami na sprzedaż w Desenzano del GardaPołożony w e…
$706 947
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
GA- V001456. Apartament w centrum Desenzano del Garda w Desenzano del GardaPołożony w zabytk…
$280 442
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Red Feniks Montenegro
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Mieszkanie 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
GA- V001586. Apartament z trzema sypialniami w rezydencji z basenem w Desenzano del Garda W …
$303 812
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
GA-V001116. Четырёхкомнатная квартира в продаже в Desenzano del GardaСледующая реализация Pa…
$1,38M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 223 m²
GH- DV3558. Nowy penthouse z 4 sypialniami i widokiem na jezioroW odległości krótkiego space…
$1,06M
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Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
GA- V000940. Jasny dwupiętrowy apartament w doskonałej lokalizacji w Desenzano del GardaPoło…
$701 105
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
GH-DV3013. Пентхаус в отреставрированном дворце в центреЭтот великолепный отреставрированый…
$2,28M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 125 m²
GA-V001441. Отремонтированная квартира с бассейном в Дезенцано-дель-ГардаРасположенная в кра…
$338 867
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 145 m²
GA-V001114. Квартира садом в эксклюзивном здании в Desenzano del GardaСледующая реализация …
$765 373
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 98 m²
GA- V001253. Duży apartament trzypokojowy w pobliżu centrum Desenzano DEL GARDAKilka metrów …
$257 072
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 226 m²
GA- V001356. Wspaniały apartament z widokiem na jezioroPołożony w eleganckim kontekście i up…
$1,42M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 97 m²
PO- 101121W. Piękne trzypokojowe przestronny apartament z widokiem na jezioro GardaPiękny tr…
$315 497
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
GH-DV001784. Шикарный пентаус с захватывающим видом на озероЭКСКЛЮЗИВНАЯ продажа великолепно…
$1,46M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
ABI- 1254A. Prestiżowy apartament nad jeziorem GardaW prestiżowej okolicy miasta turystyczne…
$1,40M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 5 pokojów w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 390 m²
GA- V001233. Apartament z czterema sypialniami na sprzedaż w Desenzano del GardaPołożony w b…
$508 301
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 2 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
GA- V001439. Dwupokojowe mieszkanie w rezydencji nad jeziorem w Desenzano del GardaPołożony …
$245 387
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
GH- DV4633. Nowy apartament trzyosobowy z prywatnym ogrodemW centrum Desenzano del Garda ofe…
$455 718
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 157 m²
GA- V001249. Penthouse w centrum miasta w Desenzano Del GardaLuksusowy apartament znajduje s…
$794 586
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 350 m²
GH- V001904. Wyjątkowy apartament z widokiem na jezioroDesenzano del Garda, w elitarnej okol…
$1,52M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
GA- V001330. Duplex na placu Garibaldi w Desenzano del GardaKilka kroków od placu Garibaldi,…
$607 624
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
GH-DV4959. Новые апартаменты в центре ДезенцаноДезенцано дель Гарда, в очень престижном райо…
$695 262
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
GH- DV4883. Doskonały apartament z basenem w centralnej częściW centrum Desenzano del Garda,…
$490 773
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
ABI-1155A. Престижные апартаменты с видом на озеро Гарда – Дезенцано дель ГардаВ центральной…
$1,87M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
GH-DV3305. Пентхаус на берегу озераДезенцано-дель-Гарда, В историческом здании в сердце стар…
$1,40M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 2 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 82 m²
GA- V001230. Apartament nad jeziorem w Desenzano del GardaPołożony w dobrze strzeżonej i spo…
$338 867
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
ABI-1171А. Апартаменты на озере ГардаРядом с центром туристического городка Дезенцано дель Г…
$1,87M
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Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
GA-V001433. Новый пентхаус с прекрасным видом на озеро в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в…
$1,11M
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Mieszkanie 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
GH-DV4916. Новые апартаменты с бассейном, недалеко от ожшаМежду городками Дезенцано и Сирмио…
$441 696
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Mieszkanie 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 93 m²
GA-V001284. БОЛЬШАЯ КВАРТИРА НЕДАЛЕКО ОТ ЦЕНТРА В DESENZANO DEL GARDAРасположенный в тихом ж…
$239 544
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