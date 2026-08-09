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Mieszkania na sprzedaż w Bordighera, Włochy

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31 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
LH- 3T25. Sprzedaż apartamentów z widokiem na morze. Liguria, Boordigera, WłochyNa jednej z …
$504,046
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Mieszkanie 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 115 m²
LH-3Q20. Трехкомнатная квартира на продажу в БордигереВ центре Бордигеры, рядом магазины и в…
$644,710
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 128 m²
LH-3T30. Апартаменты с террасой у моря в Италии, Лигурия, БордигераВамом центре курортного о…
$697,459
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
LH- 3T86. Apartament z ogrodem w Ligurii - Apartament z trzema sypialniami w Villa w Bordige…
$480,602
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Mieszkanie 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 225 m²
FP-510. Элитная квартира в историческом здании начала Х векаВ историческом здании начала ХХ …
$2,11M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 115 m²
LH-3T41. Купить квартиру в виле в БордигереНа панорамной возвышенности Бордигеры продается к…
$679,876
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
KK-Bessonе. Апартаменты 130 кв м класса Люкс-Престиж в БордигереАпартаменты 130 кв м класса …
$1,52M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
LH- 3Q23. Apartament z widokiem na morze we Włoszech, Liguria, BordigerNa panoramicznych ele…
$468,880
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
LH- 3T36. Apartament z nową renowacją nad morzem we Włoszech, Liguria, BordigeraW jednym z n…
$463,019
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Mieszkanie 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
LH- 3Q94. Apartament z czterema sypialniami na sprzedaż w Bordger Na parterze małego przytul…
$703,320
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
LH- 3T32. Trzypokojowe mieszkanie nad morzem we Włoszech, Liguria, BordigeraW samym sercu ma…
$410,270
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 160 m²
KK-IV869. Привлекательная квартира в Бордигера Привлекательная квартира площадью 160 квадрат…
$1,11M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 135 m²
LH- 3Q16. Apartament z remontem i widokiem na morze we Włoszech, Liguria, BordigeraW cichej …
$527,490
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Mieszkanie 2 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 72 m²
LH-3B13. Продажа элитных апартаментов у моря в Бордигере, Лигурия, ИталияВ самом престижном …
$363,382
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
KK- Apartament w nowym kompleksie w BordigerNowa rezydencja MiramareNowy apartament w 120 m2…
$761,930
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Mieszkanie 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
KK- IV872. Apartamenty w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej BordigheraW prestiżowej dzielnicy…
$1,17M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 141 m²
LH-3Q08. Квартира с видом на море в БордигереНа первой возвышенности Бордигеры, в привилегир…
$761,930
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Mieszkanie 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
LH- 3Q25. Prestiżowy obiekt - apartamenty nad morzem we Włoszech, BordigeraW najbardziej pre…
$738,486
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 200 m²
KK- 3Q35. Apartament z widokiem na morze w BordigerTuż nad morzem, w ekskluzywnym kompleksie…
$1,29M
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Mieszkanie 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
LH-3Q10. Квартира-пентхаус с видом на море в продаже в Лигурии, БордигераНа первом холме г. …
$527,490
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Mieszkanie 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
KK-IV789. Современная квартира с потрясающим видом на мореВ недавно построенном жилом компле…
$808,818
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Mieszkanie 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 92 m²
KK- 3T34. Nowe mieszkanie z trzema sypialniami nad morzem we Włoszech. dłużnikW centrum przy…
$410,270
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
LH-3T13. Квартира с новым ремонтом у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ саом центре курортно…
$316,494
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 138 m²
LH- 3T20. Apartament we Włoszech, Liguria, BordigerNa pierwszym wzgórzu kurortu miasta Bordi…
$621,266
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
LH- 3T43. Mieszkanie z nową renowacją w Bordiger, Liguria, WłochyW samym sercu uroczego mias…
$339,938
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Mieszkanie 5 pokojów w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 270 m²
LH- 3Q22. Apartament z widokiem na morze we Włoszech, Liguria, BordigerNa pierwszym wzgórzu …
$644,710
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Mieszkanie 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 225 m²
FP-T510. Элитная квартира в центре города БордигераВ историческом здании начала ХХ века, рас…
$1,76M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
LH-3T62. Новая квартира в новострое у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ центральной части о…
$621,266
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
LH-3T34. Квартира с новом ремонтом у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ центре уютного курор…
$527,490
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 98 m²
LH-3T55. Апартаментыу моря в Бордигере, Лигурия, ИталияВ центральном, одном из наиболее эксл…
$761,930
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