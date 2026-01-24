Dzielnica mieszkaniowa Rova hayovel kyriat yovel

ROVA HAYOVEL - Doskonałość mieszkaniowa w Kyriat Yovel Idealnie położony w samym sercu Kyriat Yovel, Rehov Urugwaj, w pobliżu sklepów, transportu, szkół i udogodnień, projekt ROVA HAYOVEL oferuje rzadkie środowisko życia, łącząc komfort, nowoczesność i jakość. Ten ekskluzywny projekt butikowy, podpisany przez renomowanych promotorów Guy i Doron Lévy, uznany za ich powagę i jakość ich osiągnięć, został zaprojektowany w każdym szczególe, aby zaoferować wysokiej klasy doświadczenie mieszkaniowe. Budynek z eleganckim i nowoczesnym designem skorzysta z luksusowych usług, eleganckich wykończeń i jasnych przestrzeni, spełniających najwyższe standardy komfortu i estetyki. Apartamenty od 2.5 do 5 pokoi Usługi high-end Lokalizacja centralna i wyszukiwanie Idealna okazja do życia lub inwestowania w rozwijającym się sąsiedztwie, w ramach rzadkiego i jakościowego projektu.