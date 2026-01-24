Dzielnica mieszkaniowa Rova hayovel kyriat yovel

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
ROVA HAYOVEL - Doskonałość mieszkaniowa w Kyriat Yovel
Idealnie położony w samym sercu Kyriat Yovel, Rehov Urugwaj, w pobliżu sklepów, transportu, szkół i udogodnień, projekt ROVA HAYOVEL oferuje rzadkie środowisko życia, łącząc komfort, nowoczesność i jakość.
Ten ekskluzywny projekt butikowy, podpisany przez renomowanych promotorów Guy i Doron Lévy, uznany za ich powagę i jakość ich osiągnięć, został zaprojektowany w każdym szczególe, aby zaoferować wysokiej klasy doświadczenie mieszkaniowe.
Budynek z eleganckim i nowoczesnym designem skorzysta z luksusowych usług, eleganckich wykończeń i jasnych przestrzeni, spełniających najwyższe standardy komfortu i estetyki.
Apartamenty od 2.5 do 5 pokoi
Usługi high-end
Lokalizacja centralna i wyszukiwanie
Idealna okazja do życia lub inwestowania w rozwijającym się sąsiedztwie, w ramach rzadkiego i jakościowego projektu.
Jerozolima, Izrael
