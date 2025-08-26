  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat sharet jerusalem

Jerozolima, Izrael
$1,32M
4
ID: 26804
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Nowy projekt Ramat Szaret Jerozolima granica Bet veigan Składa się z 2 budynków 19 i poniżej 7 pięter budynku, składający się z wielu sklepów na parterze, ogromny ogród taras, 3 windy każdy (w tym 2 chabat), haknesset zakład, siłownia... Maj 2029 3 pokoje 80m2 z tarasem 10m2 3 pokoje 85m2 z tarasem 10m2 3,5 pokoi 86m2 z tarasem 10m2 Z piwnicy i parkingu Cena od 3.400.000sh Nad sklepami znajdują się 3, 4 i 5 pokojowe apartamenty 4 pokoje 97m2 z 12m2 tarasem z piwnicą i 2parkingi Cena od 4.100.00sh 5 pokoi 120m2 z tarasem 11m2 Ceny za piętro, od 4.857.000sh z piwnicy i 2 miejsca parkingowe 5 pokoi z 2 miejscami parkingowymi i piwnicą 118m2 i 120m2 taras Cena 6.200.000sh Penthouse 6 pokoje 133m2 z pięknym tarasem 133m2, możliwość basenu 6 pokoi 156m2 z pięknym tarasem 130m2 możliwość zrobienia basenu Cena 12,000,000 sh Metoda płatności: 2 20% - 80% 15% przy podpisaniu, saldo, które należy podzielić na kilka razy Uwaga: ceny mogą podlegać zmianom (Cena ta nie zawiera prowizji agencji, która jest 2% H.taxes) Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, Zadzwoń do nas bez czekania na następujący numer: Simone Simex Realty Agencja nieruchomości w Izraelu

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael

