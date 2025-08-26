Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2

Nowy projekt Kiryat Hayovel Jerozolima 4 pokoje 94m2 i 104m2 Nowy projekt w Kiryat Hayovel, składa się z 2 budynków po 20 pięter i 2 z 9 pięter Grudzień 2026 Istniejące przestrzenie publiczne zostaną rozwinięte i przekształcone w zielone przestrzenie z nowych i szerokich chodników, Nowe centrum kultury, w tym cinematheque wzbogaci jakość życia mieszkańców projektu i mieszkańców Kiryat Hayovel. Apartament 4 pokoje 94m2 i 12m2 taras na 14 piętrze Cena: 3.200.000 sh w tym 1 piwnica i 1 parking 4 pokojowy apartament 104m2 i 12m2 taras na 4. piętrze Cena: 3,400,000 sh w tym 1 piwnica i parking Ceny te nie zawierają naszych opłat agencyjnych Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, Zadzwoń natychmiast pod następującymi numerami: 054 946 1963 Uwaga: w przypadku Projektu w Budownictwie zdjęcia i plany są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie są umowne, więc apartamenty nie są umeblowane.