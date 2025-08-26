  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2

Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2

Jerozolima, Izrael
od
$1,02M
26.08.2025
$1,02M
14.07.2025
$955,060
;
6
Zostawić wniosek
ID: 26821
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nowy projekt Kiryat Hayovel Jerozolima 4 pokoje 94m2 i 104m2 Nowy projekt w Kiryat Hayovel, składa się z 2 budynków po 20 pięter i 2 z 9 pięter Grudzień 2026 Istniejące przestrzenie publiczne zostaną rozwinięte i przekształcone w zielone przestrzenie z nowych i szerokich chodników, Nowe centrum kultury, w tym cinematheque wzbogaci jakość życia mieszkańców projektu i mieszkańców Kiryat Hayovel. Apartament 4 pokoje 94m2 i 12m2 taras na 14 piętrze Cena: 3.200.000 sh w tym 1 piwnica i 1 parking 4 pokojowy apartament 104m2 i 12m2 taras na 4. piętrze Cena: 3,400,000 sh w tym 1 piwnica i parking Ceny te nie zawierają naszych opłat agencyjnych Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, Zadzwoń natychmiast pod następującymi numerami: 054 946 1963 Uwaga: w przypadku Projektu w Budownictwie zdjęcia i plany są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie są umowne, więc apartamenty nie są umeblowane.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,19M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,03M
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem arnona
Jerusalem, Izrael
od
$1,07M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Ashdod, Izrael
od
$771,000
Dzielnica mieszkaniowa Unique projet neuf de maisons
Hadera, Izrael
od
$1,17M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerozolima, Izrael
od
$1,02M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,63M
Lokalizacja Uprzywilejowane, w pobliżu plaży królewskiej Hotelt tylko kilka kroków od morza. 6 Floor Shop projekt z wysokiej klasy i luksusowe usługi. Ekologiczna konstrukcja. widok na morze nawet z pierwszego piętra. 1 miejsce parkingowe dla każdego mieszkania. powierzchnie apartamentów są …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$711,000
Piękny nowy projekt w samym sercu Bat yam, około 15 minut spacerem od morza i blisko linii tramwajowej, która prowadzi do Tel Aviv. Usługi świadczone na wysokim poziomie Od 2 pokoi do penthouse od 1 900 000sh WSZYSTKIE APARTY ROZPATRZA SIĘ PARKINGU
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma
Jerozolima, Izrael
od
$1,24M
Bardzo ładny projekt 5 budynku 6 piętro sklep z wyborem kilku apartamentów z 2 pokoi do penthouse. z miejscem snu bliskość transportu publicznego (tramwaj, słynny pociąg łączący Jerozolimę z lotniska Ben Gurion) Mahane yeouda i Saker Park
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się