Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan

Jerozolima, Izrael
od
$897,000
26.08.2025
$897,000
14.07.2025
$839,891
;
9
Zostawić wniosek
ID: 26951
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Bardzo piękny projekt na Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, rezydencja 2 budynków, budynek 8 pięter i wieża 18 pięter. Duży wybór mieszkania z dużym balkonem od 2 do 5 pokoi z parter i penthouse. Parking dla każdego mieszkania, piwnice opcjonalne. Dostawa: 53 miesiące. Cena początkowa za jeden z 2 sztuk: 49 m2 z tarasem 6 m2: 1,820,000 nis Okręg Kiryat Yovel oferuje wspaniałe widoki i znajduje się w strategicznym miejscu z optymalnym dostępem do głównych dróg, w tym Begin Boulevard i Golomb Street. Obszar jest również idealnie blisko centrum handlowego Malcha i Teddy Stadium. W pobliżu znajdują się dzielnice Beit VeGan, a także Ramat Denya i Ramat Sharet

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael

