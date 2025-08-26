Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite

Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Szukasz 9 projektu netanya Ten piękny projekt jest dla ciebie Projekt Momento to luksusowy kompleks łączący dom i sklep strategicznie położony mniej niż 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 minuty od plaży W jednej z najbardziej pożądanych ulic w mieście Producent Avraham Amram, którego reputacja nie jest już do zrobienia, przeprowadził już kilka projektów na Hadera, Zichon Yaacov, Eilat i w innych miastach Izraela Charakterystyka projektu Projekt Momento obejmuje różne rodzaje apartamentów od 3 do 5 pokoi oraz penthouses z prywatnym jacuzzi Powłoka zewnętrzna najnowszej generacji Budynek będzie wyposażony w podwójne lobby o pięknej wysokości sufitu 6 metrów i zaprojektowany przez architekta 3 windy, w tym chabbatic podziemny parking Dostawa w ciągu 3 lat Gwarancja bankowa Wyposażenie apartamentu Na podłodze jest cały dom 80x80 Centralna klimatyzacja najnowsza generacja Jakość mebli łazienkowych Zawór marki Grohe Jakość drzwi wewnętrznych Kuchnia dostosowana Magazyny elektryczne w całym domu Pokoje mieszkalne o powierzchni 104 m2 + 15m2 tarasu Apartament 4 pokoje o powierzchni 106 m2 + 19m2 taras Apartament 5 pokoi o powierzchni 132 m2 + 20 m2 taras Dodatkowe informacje Mardochee Khayat 0523362121