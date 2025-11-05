  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Jerozolima, Izrael
od
$1,36M
;
7
Zostawić wniosek
ID: 32819
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.11.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerozolima, Izrael
od
$899,100
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Izrael
od
$806,731
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,00M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$911,696
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Hajfa, Izrael
od
$818,795
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerozolima, Izrael
od
$1,36M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,91M
bardzo piękny projekt na Tel Awiwie w pobliżu morza i słynnej dzielnicy Neve Tsedek. penthouse 4 pokoje, 3 chber łóżko z 2 brudne kąpieli. piękny taras 56 m2 położony na 7 piętrze. z 1 miejscem parkingowym. Dostawa 8 miesięcy
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Beit Shemesh, Izrael
od
$790,836
Projekt Nofei Ben Shemen - Beit Shemesh Nowoczesna i rodzinna okolica, idealnie położona między Tel Awiwem a Jerozolimą: • 20 min od Tel Awiwu Upscale apartamenty w dwóch 17-piętrowych wieżach mieszkalnych, w samym sercu tętniącej życiem społeczności ze szkołami, sklepami i parkami w pobli…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Izrael
od
$317,894
NOWY PROJEKT WZAJEMNY W HARISH - ZAPOBIEGANY Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić Państwu podgląd swojego nowego przedsprzedaży projektu nieruchomości w tętniącym życiem mieście Harish, lokalizacji z wielkim potencjałem! Położony w samym sercu Harish, w pobliżu szkół, synagogi i skle…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się