Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux projet de qualite

Nowy Luksusowy Residence w słynnej dzielnicy Mekor Haim w pełnej ekspansji, Avital 3 to 6 piętrowy luksusowy budynek butikowy zaprojektowany przez wiodącą firmę Yoma Architect i Designer z ultra nowoczesnym designem z materiałami i techniką konstrukcyjną najwyższej jakości.. Duży wybór apartamentów z: 2 pokoje w penthouse z parter ogród. - 2 pokoje na parterze 44 m2 z ogrodem 16 m2 - 4 pokoje parter 117 m2 z ogrodem 142 m2 - 3 pokoje 83 m2 + balkon 3 m2 - 5 pokoi o powierzchni 112 m2 + taras o powierzchni 11 m2 - Penthouse 210 m2 powierzchnia 42 m2 taras . Piwnica i parking dla każdego mieszkania. dostawa 30 miesięcy Elastyczny harmonogram.