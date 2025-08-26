  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem

Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem

Jerozolima, Izrael
od
$1,05M
26.08.2025
$1,05M
14.07.2025
$983,150
;
4
Zostawić wniosek
ID: 26815
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nowy projekt w budynkach 2-piętrowych i 1 19-piętrowych, Kiriat Hayovel Jerozolima Centrum handlowe w pobliżu projektu, 300m od tramwaju. 2 windy, 3 przedszkola, klub dla mieszkańców, 1 parking na apartament Dostarczalne w marcu 2028 r. 2 pokoje 54m2 z tarasem 18m2 Cena: 2,350.000sh 4 pokoje 93m2 z tarasem od 11 do 13m2 Cena od 3.300.000sh 3 pokój penthouse 90m2 z tarasem 34m2 - 8th floor Cena: 3.450.000sh Penthouse 4 pokoje 93m2 z tarasem 25m2 - 8th floor Cena: 3,800,000sh Penthouse 4 pokoje 95m2 z tarasem 14m2 - 15 piętro Cena: 3.880.000sh Parter 4 pokoje 96m2 z tarasem 24m2 Cena od 3.000.000sh do 3.500.000sh (budynek 8 pięter) 4 pokoje 93m2 z tarasem 11m2 - 6. piętro (budynek 8 pięter) Cena: 3.250.000sh Ceny te nie obejmują naszych opłat agencyjnych, które są 2% bez podatków Ceny mogą podlegać zmianom Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, Zadzwoń na 054 946 1963 Uwaga: w przypadku Projektu w Budownictwie zdjęcia i plany są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie są umowne, więc apartamenty nie są umeblowane. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się ze mną

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,65M
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma
Jerozolima, Izrael
od
$1,24M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,43M
Dzielnica mieszkaniowa En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jerozolima, Izrael
od
$690,000
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Aszkelon, Izrael
od
$396,000
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,05M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,63M
Lokalizacja Uprzywilejowane, w pobliżu plaży królewskiej Hotelt tylko kilka kroków od morza. 6 Floor Shop projekt z wysokiej klasy i luksusowe usługi. Ekologiczna konstrukcja. widok na morze nawet z pierwszego piętra. 1 miejsce parkingowe dla każdego mieszkania. powierzchnie apartamentów są …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Izrael
od
$900,000
Nowy projekt na Ramat Bet Shemesh znajduje się między Jerozolimą i centrum kraju Położony obok Ramat Bet Shemesh Do tego projektu jest luksusowy projekt mieszkalny, który obejmuje 3- 4- 5 pokoi i penthouses, z pięknym widokiem na park położony w naturalnym lesie, w pobliżu Materas i wszystki…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$5,55M
W centrum Jerozolimy, luksusowa rezydencja bardzo piękny penthouse 175 m2 z 62 mi taras panoramiczny widok zapierające dech w piersiach. wysokość sufitu. podwójne parkowanie + piwnica
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się