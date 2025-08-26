  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Ashdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot

Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot

Ashdod, Izrael
od
$930,000
26.08.2025
$930,000
14.07.2025
$870,790
;
6
Zostawić wniosek
ID: 26950
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Ashdod

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nowy program w budowie w "Ashdod Park", nowa okolica z ponad 2700 mieszkań w budowie, jak również wszystkie niezbędne infrastruktury. Każdy apartament z balkonem, parking i klimatyzacją. Możliwość zapłaty 10% i salda 3 miesiące przed dostawą, bez indeksów lub odsetek

Lokalizacja na mapie

Ashdod, Izrael

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,61M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$885,000
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,35M
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Ashdod, Izrael
od
$1,28M
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,63M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Ashdod, Izrael
od
$930,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,20M
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Szukasz 9 projektu netanya Ten piękny projekt jest dla ciebie Ussishkine Up Town Project to strategiczny butikowy budynek położony mniej niż 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 minuty od plaż…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,00M
Lokalizacja Uprzywilejowane, w pobliżu plaży królewskiej Hotelt tylko kilka kroków od morza. 6 Floor Shop projekt z wysokiej klasy i luksusowe usługi. Ekologiczna konstrukcja. widok na morze nawet z pierwszego piętra. 1 miejsce parkingowe dla każdego mieszkania. powierzchnie apartamentów są …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Dzielnica mieszkaniowa En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Dzielnica mieszkaniowa En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Dzielnica mieszkaniowa En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Dzielnica mieszkaniowa En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Dzielnica mieszkaniowa En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jerozolima, Izrael
od
$690,000
Bardzo piękny projekt na Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, rezydencja 3 budynków, w tym 2 budynki 9 pięter i 1 z 16 pięter. Duży wybór mieszkania z dużym balkonem od 2 do 5 pokoi z parter i penthouse. Parking dla każdego mieszkania, piwnice zarezerwowane dla niektórych apartamentów. Dosta…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się