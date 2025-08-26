  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Ashdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot

Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot

Ashdod, Izrael
od
$675,000
26.08.2025
$675,000
14.07.2025
$632,025
;
6
Zostawić wniosek
ID: 26948
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Ashdod

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nowy program w budowie w "Ashdod Park", nowa okolica z ponad 2700 mieszkań w budowie, jak również wszystkie niezbędne infrastruktury. Każdy apartament z balkonem, parking i klimatyzacją. Możliwość zapłaty 10% i salda 3 miesiące przed dostawą, bez indeksów lub odsetek

Lokalizacja na mapie

Ashdod, Izrael

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanja, Izrael
od
$1,20M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Izrael
od
$302,400
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$831,600
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$878,100
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,58M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Ashdod, Izrael
od
$675,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerozolima, Izrael
od
$1,02M
Nowy projekt Kiryat Hayovel Jerozolima 4 pokoje 94m2 i 104m2 Nowy projekt w Kiryat Hayovel, składa się z 2 budynków po 20 pięter i 2 z 9 pięter Grudzień 2026 Istniejące przestrzenie publiczne zostaną rozwinięte i przekształcone w zielone przestrzenie z nowych i szerokich chodników, Nowe cen…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,61M
bardzo piękny projekt na Tel Awiwie w pobliżu morza i słynnej dzielnicy Neve Tsedek. penthouse 4 pokoje, 3 chber łóżko z 2 brudne kąpieli. piękny taras 56 m2 położony na 7 piętrze. z 1 miejscem parkingowym. Dostawa 8 miesięcy
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma
Jerozolima, Izrael
od
$987,000
Bardzo ładny projekt 5 budynku 6 piętro sklep z wyborem kilku apartamentów z 2 pokoi do penthouse. z miejscem snu bliskość transportu publicznego (tramwaj, słynny pociąg łączący Jerozolimę z lotniska Ben Gurion) Mahane yeouda i Saker Park
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się