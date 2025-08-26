  1. Realting.com
  3. Tamar Regional Council
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite

Tamar Regional Council, Izrael
$726,000
26.08.2025
$726,000
14.07.2025
$679,778
6
ID: 26873
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Beersheba Subdistrict
  • Miasto
    Tamar Regional Council

O kompleksie

Mardochee khayat zaprasza do życia w jednym z naszych projektów mieszkaniowych Netanya. W centrum miasta Netanya Blisko wszystko się zaczyna, synagogi cały ten fakt na piechotę Charakterystyka projektu Projekt zbudowany jest na jednej z najbardziej znanych i komercyjnych ulic Netanya Piękne podwójne lobby urządzone przez architekta Pokrycie zewnętrzne kamienia naturalnego 2 nowoczesne windy w tym chabbatic Projektowi towarzyszy gwarancja bankowa Dostawa w ciągu 2 1 / 2 lat Charakterystyka apartamentu Na podłodze jest cały dom Rozmiar 80x80 lub 1mx1 m Przygotowanie Klimatyzacja Jakość mebli łazienkowych Zawór montażowy Balon słonecznej gorącej wody Jakość drzwi wewnętrznych Kuchnia z marmurowymi dachami Magazyny elektryczne we wszystkich oknach Take tv we wszystkich pokojach i salonie Wc zawieszony, licznik trójfazowy Taras z punktem wodnym i płytką antypoślizgową Mieszkanie sprzedawane z miejscem parkingowym Oferujemy apartamenty 4 pokoje 103m2 plus 12 m2 taras 5 pokoi 130m2 plus 14 m2 taras

Lokalizacja na mapie

Tamar Regional Council, Izrael

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Izrael
od
$726,000
