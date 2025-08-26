Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de bait vagan ramat sharet

  1. Realting.com
Jerozolima, Izrael
$1,23M
26.08.2025
$1,23M
14.07.2025
$1,15M
3
ID: 26941
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

To nowy projekt o Bait Vagan graniczący z Ramatem Sharetem. - W nowej fazie, będziesz cieszyć się doskonałą lokalizacją w samym sercu okolicy, optymalną topografię i połączenie między środowiskiem miejskim, zielone przestrzenie, parki w pobliżu i wspaniały widok panoramiczny Jerozolimy. - Rezydencja 2 piękne 19-piętrowej wieży z wysokiej jakości usług, prestiżowe lobby z wysokością sufitu, w pełni wyposażona siłownia i salon biznesowy. - Duży wybór apartamentów od 3, 4 i 5 pokoi do pentahouse. Wszystkie apartamenty wyposażone są w klimatyzację VRF, + ogrzewanie podłogowe Elektryczne żaluzje, oszklenia izolacyjne itp. Bardzo elastyczny harmonogram; Dostawa przez 48 miesięcy.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael

Jerusalem, Izrael
od
$1,05M
Nowa Jerozolima Katamon Projekt od 2 do 5 pokoi, penthouses i parter Położony w dzielnicy Katamonim, projekt składa się z 5 budynków z 34 piętrami z siłownią, synagogami, 5 windami. Tramwaj przejdzie na dno projektu. Realizacja w grudniu 2029 r. Metoda płatności Projektowi towarzyszy Bank L…
Jerozolima, Izrael
od
$705,000
Bardzo piękny projekt na Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, rezydencja 2 budynków, budynek 8 pięter i wieża 18 pięter. Duży wybór mieszkania z dużym balkonem od 2 do 5 pokoi z parter i penthouse. Parking dla każdego mieszkania, piwnice opcjonalne. Dostawa: 53 miesiące. Cena początkowa za j…
Jerozolima, Izrael
od
$1,05M
W sercu Bait Vagan, nowa faza kompleksu Holyland jest wreszcie dostępna, z szerokim wyborem apartamentów z 3 pokoi do penthouse i parter
