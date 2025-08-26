Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de bait vagan ramat sharet

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
To nowy projekt o Bait Vagan graniczący z Ramatem Sharetem.
- W nowej fazie, będziesz cieszyć się doskonałą lokalizacją w samym sercu okolicy, optymalną topografię i połączenie między środowiskiem miejskim, zielone przestrzenie, parki w pobliżu i wspaniały widok panoramiczny Jerozolimy.
- Rezydencja 2 piękne 19-piętrowej wieży z wysokiej jakości usług, prestiżowe lobby z wysokością sufitu, w pełni wyposażona siłownia i salon biznesowy.
- Duży wybór apartamentów od 3, 4 i 5 pokoi do pentahouse.
Wszystkie apartamenty wyposażone są w klimatyzację VRF, + ogrzewanie podłogowe Elektryczne żaluzje, oszklenia izolacyjne itp.
Bardzo elastyczny harmonogram;
Dostawa przez 48 miesięcy.
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
