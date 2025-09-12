Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite

  1. Realting.com
Beit Shemesh, Izrael
$791,100
9
ID: 27963
Data aktualizacji: 12.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Beit Shemesh

O kompleksie

Projekt Nofei Ben Shemen - Beit Shemesh Nowoczesna i rodzinna okolica, idealnie położona między Tel Awiwem a Jerozolimą: • 20 min od Tel Awiwu Upscale apartamenty w dwóch 17-piętrowych wieżach mieszkalnych, w samym sercu tętniącej życiem społeczności ze szkołami, sklepami i parkami w pobliżu. Każdy apartament posiada zoptymalizowany design, wysokiej jakości usług i parking + piwnicy zawarte. Atrakcyjne inwestycje: wysoki popyt, potencjał wzrostu, korzystne warunki płatności (15% w momencie podpisania, saldo 3 miesiące przed dostawą - brak indeksacji). Planowana dostawa T3 2028.

Lokalizacja na mapie

Beit Shemesh, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

