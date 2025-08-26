Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux projet de qualite

  1. Realting.com
Jerusalem, Izrael
ID: 26942
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

Nowy Luksusowy Residence w słynnej dzielnicy Mekor Haim w pełnej ekspansji, Avital 3 to 6 piętrowy luksusowy budynek butikowy zaprojektowany przez wiodącą firmę Yoma Architect i Designer z ultra nowoczesnym designem z materiałami i techniką konstrukcyjną najwyższej jakości.. Duży wybór apartamentów z: 2 pokoje w penthouse z parter ogród. - 2 pokoje na parterze 44 m2 z ogrodem 16 m2 - 4 pokoje parter 117 m2 z ogrodem 142 m2 - 3 pokoje 83 m2 + balkon 3 m2 - 5 pokoi o powierzchni 112 m2 + taras o powierzchni 11 m2 - Penthouse 210 m2 powierzchnia 42 m2 taras . Piwnica i parking dla każdego mieszkania. dostawa 30 miesięcy Elastyczny harmonogram.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael

