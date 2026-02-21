  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer

Aszdod, Izrael
od
$736,725
20.02.2026
$736,725
16.03.2025
$660,115
24.02.2025
$661,995
;
6
ID: 25163
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Postrzał! na sprzedaż rue Rogozin apartament do renowacji widok na morze! Wartość tego produktu raz odnowiony może przekroczyć 3 miliony... Mamad, klimatyzacja, parking, bardzo centralny. Budynek z 2 windami, w tym jednym z szabat

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

