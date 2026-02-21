  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo

Tel-Awiw, Izrael
$5,49M
20
ID: 25795
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

DLA SPRZEDAŻY - NOWY PENTHOUSE Z PISKINĄ PRYWATNĄ W KEREM HATEIMANIM, TEL- AVIV- YAFO 6 i ostatnie piętro Powierzchnia mieszkalna 140 m2 60 m2 balkonów 70 m2 tarasu na dachu 30 m2 prywatny basen 5 sztuk 2 prywatne miejsca parkingowe 1 prywatny magazyn Widoki i niepowtarzalna atmosfera Kilka kroków od plaży Cena: NIS 17,500,000 Kontakt: Megane Agencja: Nieruchomości Premium Opłaty Agencji: 2% + VAT

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
