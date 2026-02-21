Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
DLA SPRZEDAŻY - PENTHOUSE DUPLEX 3 CZĘŚCI FLORENTYN
109 m2 + 63 m2 taras
2 sypialnie
1 łazienka, 2 toalety
Dwupoziomowy apartament
Ukończenie hip- end
Parking
Nowy budynek
Ten wspaniały, południowo-zachodni duplex oferuje wyjątkowe środowisko życia z bezpośrednim dostępem do mieszkania z górnego piętra. Można uzyskać dostęp do mieszkania z obu poziomów.
Górny poziom:
Kuchnia otwarta
Jasny salon
Toalety dla gości
Duży taras o powierzchni 60 m2
Dolny poziom:
2 komfortowe pokoje
1 nowoczesna łazienka
Balkon 3 m2
Okręg Florencki
Cena: ILS 7,200,000
Skontaktuj się z nami teraz, aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.