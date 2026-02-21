  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Dans rue calme

Dzielnica mieszkaniowa Dans rue calme

Aszkelon, Izrael
od
$517,275
20.02.2026
$517,275
26.03.2025
$463,485
;
8
Zostawić wniosek
ID: 25499
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Au centre agreable bel appartement bonne affaire en bon etat
Aszkelon, Izrael
od
$460,845
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Jerusalem, Izrael
od
$1,52M
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Aszkelon, Izrael
od
$438,900
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,85M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Dans rue calme
Aszkelon, Izrael
od
$517,275
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,76M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$4,389
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Aszkelon, Izrael
od
$846,450
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się