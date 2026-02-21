Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre

DLA SPRZEDAŻY - PENTHOUSE OF THE ROY IN THERE OF TEL- AVIV Idealny do inwestycji lub stóp do ziemi. Tylko 658 / m2!!! Kilka kroków od Shuk HaCarmel, Shenkin, Rothschild Boulevard i tylko 5 minut od plaży, ten unikalny duplex znajduje się w całkowicie odnowionej ulicy, w nowym budynku butikowy z zachowanym stylu, na piątym piętrze z windą. Główne cechy: wnętrze 135 m2 46 m2 tarasy (6 m2 + 40 m2) W tym piwnica Opcja parkowania Pierwszy poziom: Duży jasny salon z otwartą kuchnią 3 sypialnie, w tym apartament z łazienką i tarasem 6 m2 Druga niezależna łazienka Placardy zintegrowane we wszystkich pokojach Pokój jest Mamad (bezpieczny pokój) Górny poziom: Przestrzeń wielofunkcyjna (drugi salon, biurko lub kącik do czytania) Łazienka z WC Dostęp do wyjątkowego tarasu dachowego o powierzchni 40 m2 z kuchnią na zewnątrz i zintegrowanym grillem Autoryzacja jacuzzi lub basenu Otwarty widok - idealny do odbierania lub korzystania z całkowitej prywatności Budowa i wykończenie: Materiały najwyższej jakości Nowoczesny budynek butikowy z kilkoma apartamentami Koszty: Cena: LIL 9,900 000 Cena za m2: Ładunki kondominowe: 900 NIS / miesiąc Podatki komunalne (Arnona): 1,800 NIS / 2 miesiące Przyszłość King George Street: Przed budynkiem planowany jest duży zielony bulwar. Penthouse będzie miał niezakłócony widok na alei krajobrazu bez przyszłej konstrukcji. Ponadto Magen David Square (King George, Allenby, Shenkin, Nahalat Binyamin Crossing) wkrótce stanie się głównym węzłem transportowym, obsługiwanym przez linię metra Purple Line i M2, zaledwie 100 metrów od obiektu - zwiększając jego dostępność i długoterminową wartość. ?? Wyjątkowa okazja!