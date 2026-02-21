Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
DLA SPRZEDAŻY - PENTHOUSE OF THE ROY IN THERE OF TEL- AVIV
Idealny do inwestycji lub stóp do ziemi. Tylko 658 / m2!!!
Kilka kroków od Shuk HaCarmel, Shenkin, Rothschild Boulevard i tylko 5 minut od plaży, ten unikalny duplex znajduje się w całkowicie odnowionej ulicy, w nowym budynku butikowy z zachowanym stylu, na piątym piętrze z windą.
Główne cechy:
wnętrze 135 m2
46 m2 tarasy (6 m2 + 40 m2)
W tym piwnica
Opcja parkowania
Pierwszy poziom:
Duży jasny salon z otwartą kuchnią
3 sypialnie, w tym apartament z łazienką i tarasem 6 m2
Druga niezależna łazienka
Placardy zintegrowane we wszystkich pokojach
Pokój jest Mamad (bezpieczny pokój)
Górny poziom:
Przestrzeń wielofunkcyjna (drugi salon, biurko lub kącik do czytania)
Łazienka z WC
Dostęp do wyjątkowego tarasu dachowego o powierzchni 40 m2 z kuchnią na zewnątrz i zintegrowanym grillem
Autoryzacja jacuzzi lub basenu
Otwarty widok - idealny do odbierania lub korzystania z całkowitej prywatności
Budowa i wykończenie:
Materiały najwyższej jakości
Nowoczesny budynek butikowy z kilkoma apartamentami
Koszty:
Cena: LIL 9,900 000
Cena za m2:
Ładunki kondominowe: 900 NIS / miesiąc
Podatki komunalne (Arnona): 1,800 NIS / 2 miesiące
Przyszłość King George Street:
Przed budynkiem planowany jest duży zielony bulwar. Penthouse będzie miał niezakłócony widok na alei krajobrazu bez przyszłej konstrukcji.
Ponadto Magen David Square (King George, Allenby, Shenkin, Nahalat Binyamin Crossing) wkrótce stanie się głównym węzłem transportowym, obsługiwanym przez linię metra Purple Line i M2, zaledwie 100 metrów od obiektu - zwiększając jego dostępność i długoterminową wartość.
?? Wyjątkowa okazja!
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.