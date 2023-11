Apartamenty v Changu

Nusa Dua, Indonezja

od €237,241

Prestiżowe apartamenty z obsługą, położone tuż przy oszałamiającej plaży Nusa Dua. Każdy budynek oferuje zapierające dech w piersiach widoki na ocean, zapewniając mieszkańcom naprawdę niezapomniane wrażenia z życia. Kompleks oferuje szeroką gamę najwyższej jakości udogodnień, w tym w pełni wyposażoną siłownię dla entuzjastów fitnessu, przestrzeń do współpracy, klub dla dzieci z dziećmi i nadmorski basen bez krawędzi. Wyposażenie i wyposażenie w domu Standardowy pakiet mebli - od $ 19 600 Sprzęt AGD Modena Hydraulika Toto Wszystko matowe czarne Lodówka LG Smart TV 50 cali Klimatyzatory DAIKIN (2 sztuki) Standardowe łóżko i materac Standardowa pościel Standardowe oświetlenie Pakiet mebli premium - od $ 26 140 Płyta indukcyjna MIELE z ekstraktorem i kuchenką mikrofalową Artykuły sanitarne KOHLER i umywalka lastryko LG podwójna lodówka z dozownikiem wody z lodem Uchwyty na wino i szkło Smart TV Klimatyzatory DAIKIN (2 sztuki) Inteligentne zasłony i oświetlenie Bardi Smart Home Organiczny materac lateksowy HEVEYA Infrastruktura 5 minut do Club Med Bali 7 minut do Bali Mandara Toll Road 10 minut do Narodowego Klubu Golfowego na Bali 20 minut do międzynarodowego lotniska Ngurah Rai 15 minut od najlepszych hoteli 5-gwiazdkowych, takich jak The St. Regis Bali Resort, Grand Hyatt, The Hilton, The Apurva Kempinski i The Ritz-Carlton Bali. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nusa Dua to znana na całym świecie plaża położona w południowej części Bali. Obszar ten oferuje kilometry dziewiczych plaż z białym piaskiem, krystalicznie czyste wody i mnóstwo sportów wodnych. Nusa Dua jest również znana z tego, że jest domem dla wielu 5-gwiazdkowych kurortów z głównych międzynarodowych sieci. Obszar ten jest idealny dla tych, którzy szukają spokojnego i wygodnego życia, oceanu i plaż, widoki oszałamiających wschodów słońca, a wszystko to w pobliżu najlepszych atrakcji i infrastruktury (restauracje, kluby sportowe, centra handlowe itp.).