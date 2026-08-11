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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Region Grecja Zachodnia, Grecja

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Municipality of Pyrgos
14
Municipality of Patras
9
Municipality of Aigialeia
12
Municipal Unit of Kalavryta
5
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51 obiekt total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Ancient Olympia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Ancient Olympia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 160 m kw w zachodniej Peloponezji. Parter składa się z 2 sypialn…
$200,720
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Drosato, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Drosato, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 222 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 222 m2 na wyspie Korfu. Parter składa się z salonu, jednej kuchn…
$271,563
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Mieszkanie 1 pokój w Egira, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Egira, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 50 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na trzeci…
$123,974
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 2 pokoi w Katakolo, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Katakolo, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 72 m kw. w zachodniej Peloponezji. Dom składa się z 2 sypialni, sa…
$177,106
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Patras, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? mieszkanie 50 m kw w Western Peloponese. Apartament znajduje się na drugim piętr…
$82,650
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Varvasaina, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Varvasaina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 80 metrów kwadratowych w zachodnim Peloponezie. Dom…
$305,357
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Szeregowiec w Municipality of Patras, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda? maizonette 150 m kw. Western Peloponese. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica skł…
$194,817
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Myrsini, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Myrsini, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 84 m kw w zachodniej Peloponezji. Parter składa się z jednej sypi…
$218,431
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Szeregowiec w Municipality of Pyrgos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Pyrgos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż maizonette 110 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma 2 poziomy. Parter…
$306,984
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Willa w Municipality of Patras, Grecja
Willa
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowa willa o powierzchni 400 m kw. w Peloponezu. Półpiwnica składa się z …
$755,654
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Pyrgos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Pyrgos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 61 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 61 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na 1 pięt…
$188,913
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Patras, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 360 metrów kwadratowych na zachodnim Peloponezie. P…
$472,283
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Agios Ioannis, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Agios Ioannis, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 218 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 218 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter składa się z je…
$389,634
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Temeni, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Temeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 60 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . D…
$295,177
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Nafpaktia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Nafpaktia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 160 metrów kwadratowych w Peloponezu. Półpiwnica składa się z 2 …
$242,045
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Dom wolnostojący w Temeni, Grecja
Dom wolnostojący
Temeni, Grecja
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 450 metrów kwadratowych w Peloponezu. Z okien otwiera się wspania…
$566,740
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Szeregowiec w Valimi, Grecja
Szeregowiec
Valimi, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Na sprzedaż maisonette 65 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma 2 poziomy. Parter …
$188,913
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Akrata, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Akrata, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 272 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 272 m2 w Peloponezu. Parter składa się z 3 sypialni, 2 salonów, …
$661,197
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Szeregowiec w Municipality of Pyrgos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Pyrgos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 147 m²
Na sprzeda? maizonette 147 m kw. we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwn…
$330,598
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Egira, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Egira, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 191 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 191 m kw. Peloponese. Parter składa się z jednej sypialni, salon…
$566,740
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Szeregowiec w Agios Ioannis, Grecja
Szeregowiec
Agios Ioannis, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 110 metrów kwadratowych na wyspie Korfu .Maisonette ma …
$1,51M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Katakolo, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Katakolo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 153 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 153 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z salonu, jednej kuchn…
$354,213
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Drosato, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Drosato, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 260 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter s…
$236,142
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Szeregowiec w Municipality of Patras, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Na sprzeda? maizonette 190 m kw. w Western Peloponese. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skład…
$224,335
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Willa w Egira, Grecja
Willa
Egira, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 350 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jed…
$776,944
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Patras, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 352 m²
Na sprzedaż 3-pi? trowy dom 352 m kw. Western Peloponese. Parter składa się z jednej sypialn…
$3,78M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Nafpaktia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Nafpaktia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 150 metrów kwadratowych w Peloponezu. Parter składa się z salon…
$224,335
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Dom wolnostojący w Agios Ioannis, Grecja
Dom wolnostojący
Agios Ioannis, Grecja
Powierzchnia 177 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 177 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Domek s…
$692,552
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Willa w Kaloudi, Grecja
Willa
Kaloudi, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 600 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa o powierzchni 600 m kw. w Western Peloponese. Półpiwnica skł…
$1,89M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Akrata, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Akrata, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 98 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 98 m kw. Wschodni Peloponez. Dom składa się z 3 sypialni, salonu, …
$187,733
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Typy nieruchomości w Region Grecja Zachodnia.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Region Grecja Zachodnia, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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