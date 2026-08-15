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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Patras, Grecja

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Patras
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3 obiekty total found
Szeregowiec w Municipality of Patras, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Na sprzeda? maizonette 190 m kw. w Western Peloponese. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skład…
$224,335
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Patras, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 360 metrów kwadratowych na zachodnim Peloponezie. P…
$472,283
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Patras, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? mieszkanie 50 m kw w Western Peloponese. Apartament znajduje się na drugim piętr…
$82,650
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Agencja
Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Patras, Grecja

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