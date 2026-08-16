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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Aegio, Grecja

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domy
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4 obiekty total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Temeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Temeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . …
$439,224
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Temeni, Grecja
Dom wolnostojący
Temeni, Grecja
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 450 metrów kwadratowych w Peloponezu. Z okien otwiera się wspania…
$566,740
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Temeni, Grecja
Dom wolnostojący
Temeni, Grecja
Powierzchnia 191 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 191 m kw. Zachodni Peloponez. Istnieją: panele słoneczne do podgrz…
$531,319
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Agencja
Grekodom Development
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It Is RealtyIt Is Realty
Dom wolnostojący 2 pokoi w Temeni, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Temeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 60 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . D…
$295,177
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Aegio, Grecja

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