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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Antirrio, Grecja

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2 obiekty total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Nafpaktia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Nafpaktia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 160 metrów kwadratowych w Peloponezu. Półpiwnica składa się z 2 …
$242,045
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Nafpaktia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Nafpaktia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 150 metrów kwadratowych w Peloponezu. Parter składa się z salon…
$224,335
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Antirrio, Grecja

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